Od 2021 roku Dakar Rally będzie rundą mistrzostw świata FIM w rajdach terenowych - zdecydowano podczas spotkania organizatorów imprez tego cyklu we francuskim Mies-Tannay.

W spotkaniu uczestniczyła Niemka Jutta Kleinschmidt, przewodnicząca komisji rajdów terenowych FIA. Jest jedyną kobietą, która triumfowała w Rajdzie Dakar, uważanym za najtrudniejszą na świecie imprezą terenową.

Dakar, którego historia rozpoczęła się w Afryce, gdzie rywalizowano 29 razy, ostatnie 11 edycji rozegrano w Ameryce Południowej, od sezonu 2020 przenosi się do Azji. Gospodarzem imprezy będzie Arabia Saudyjska.

O włączenie Dakaru do mistrzostw świata FIM organizatorzy zabiegali od kilku lat. W końcu doszło do porozumienia, co na pewno będzie miało znaczny wpływ na prestiż cyklu MŚ, które w ostatnich latach czołowi kierowcy świata stawiali na drugim planie, za Dakarem.

W sezonie 2020 Dakar jeszcze nie będzie rundą MŚ FIM. W przyszłorocznym kalendarzu znalazło się pięć imprez o takim statusie.

Kalendarz MŚ FIM 2020:

20-26 marca Abu Dhabi Desert Challenge (ZEA)

24-29 maja Rajd Kazachstanu

3-17 lipca Silk Way Rally (Rosja, Mongolia, Chiny)

sierpień-wrzesień Rally dos Sertoes (Brazylia)

8-13 października Rajd Maroka

