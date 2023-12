Nowe twarze w rządzie Tuska. Dwóch doświadczonych polityków będzie odpowiadać za sport

Do Ministerstwa Sportu i Turystyki dołączy dwóch nowych wiceministrów. Do rządu Donalda Tuska nowy minister sportu Sławomir Nitras rekomendował dwóch bardzo doświadczonych polityków Ireneusza Rasia i Piotra Borysa. Według spekulacji medialnych, to nie koniec zmian, bowiem do resortu ma dołączyć jeszcze dwóch wiceministrów, jeden z Polski 2050 Szymona Hołowni, drugi z Lewicy.