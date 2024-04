Nitras zapowiada nowy przedmiot w szkołach. Ma pomóc walczyć z otyłością

Szef resortu sportu uczestniczył wraz z ministrami edukacji i zdrowia Barbarą Nowacką i Izabelą Leszczyną w konferencji poświęconej edukacji zdrowotnej. Nowacka zapowiedziała, że edukacja zdrowotna pojawi się w szkołach od 1 września 2025 roku i zastąpi Wychowanie do życia w rodzinie. Będzie to przedmiot holistyczny, poświęcony zdrowiu i profilaktycznemu podejściu do życia. Obejmie on klasy 4-8 szkół podstawowych i 1-2 ponadpodstawowych.

