To jednak nie koniec, bowiem szybko znaleziono zastępcę Babiarza. Do programu dołączy Radosław Kotarski. Dla mężczyzny nie będzie to pierwsza styczność z kamerą. Nie dość, że obecnie prężnie działa w mediach społecznościowych, to w przeszłości prowadził program "Podróże z historią", współprowadził teleturniej "Tylko ty!" oraz współpracował z "Pytaniem na śniadanie". Teraz dziennikarza czeka nowe wyzwanie. Zresztą nie tylko jego. Wiadomo, czym będzie zajmował się były prowadzący teleturniej.

Przemysław Babiarz z nową misją. Kibice będą zachwyceni