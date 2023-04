Niemiecka medalistka olimpijska: Wykluczenie Rosjan to dyskryminacja

Werth to jedna z najbardziej utytułowanych sportsmenek w historii. W igrzyskach olimpijskich startowała sześć razy i za każdym razem przywiozła medal, a zwykle dwa. W sumie w jeździectwie ma siedem złotych i pięć srebrnych. Do tego dziewięć tytułów mistrzyni świata i aż 21 mistrzyni Europy.

MKOl w ostatnich wypowiedziach przewodniczącego Thomasa Bacha jest za przywróceniem sportowców z Rosji i Białorusi do rywalizacji, w tym uczestnictwa, pod pewnymi warunkami m. in pod neutralną flagą i takich, którzy nie są sponsorowani przez państwo, w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

53-letnia Werth na tej podstawie kontynuuje: "To bardzo niebezpieczne, gdy sport jest upolityczniony i używany jako instrument. Nie powinno się odbierać sportowcom szans olimpijskich. Dla mnie warunkiem zezwolenia na start jest wyraźne zdystansowanie się od wojny, ale nie może być ogólnego zbiorowego zakazu zawodowego. Naiwne jest wierzyć, że mogłoby to doprowadzić do zmiany myślenia Putina, gdyby Rosjanie nie wzięli udziału w igrzyskach olimpijskich. To byłoby to samo co bojkot olimpijski w 1980 i 1984 roku. Wszyscy byli przegrani".