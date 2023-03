Niemcy szykują antyrosyjski protest. "Neutralna flaga zabarwiona krwią"

Antyrosyjskie protesty na przemówieniu Bacha

Lokalny biznesmen Thomas Schiemann, prywatnie związany z Ukrainką Ludmiłą, zapowiada zorganizowanie "godnego" przyjęcia dla Bacha. - Dopóki trwa wojna, nie można dopuścić do powrotu Rosjan - apeluje Niemiec, cytowany przez portal "Inside the Games".

"Irracjonalne działanie". "Trzeba reagować już teraz"

Schiemann nie jest jedynym, który sprzeciwia się takiemu postępowaniu. Mer Paryża Anne Hidalgo, pytana o to, co zrobi, jeśli MKOl zezwoli na przywrócenie Rosjan, zapowiedziała, że trzeba reagować, zanim taka decyzja zostanie podjęta .

- Trzeba reagować już teraz. Jeżeli MKOl wybrał Paryż, aby świętować igzryska, to jest silny sygnał, ponieważ to jest stolica praw człowieka. To jest stolica, w której od czasu Rewolucji Francuskiej zatwierdzono wszystkie wielkie uniwersalne deklaracje praw człowieka. To jest kraj i miasto, które nie odwracają oczu jeśli chodzi o prawa człowieka - mówiła.