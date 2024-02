Finał Super Bowl jest wydarzeniem nie tylko sportowym, ale też czysto rozrywkowym - meczowi o najcenniejsze trofeum rozgrywek NFL towarzyszyły występy gwiazd - w przerwie zaśpiewał Usher , któremu towarzyszyły m.in. Ludacris i Alicia Keys. Najważniejsze jednak było to, co działo się na boisku - a tam nie zabrakło dramaturgii.

Ekipa Kansas City Chiefs , która grała aż w czterech finałach w ostatnich pięciu latach, była faworytem starcia i nie zawiodła, chociaż musiała sporo się namęczyć, by wygrać trofeum . Zawodnicy San Francisco 49ers postawili się rywalom i już w pierwszej kwarcie budowali przewagę, chociaż podobnie jak zespół z Kansas, nie potrafili przełożyć tego na punkty.

Kolejne odsłony meczu były już ciekawsze i wydawało się, że faworyci zamkną losy finału w regulaminowym czasie gry, ponieważ po trzeciej kwarcie prowadzili już 13:10. 49ers zdołali jednak najpierw doprowadzić do stanu 16:13, później 19:16 i to oni w pewnym momencie byli blisko wygranej, jednak rywale po emocjonującej końcówce doprowadzili do wyrównania. Po czterech kwartach na tablicy wyników widniał rezultat 19:19, a o losach trofeum zdecydowała dopiero druga w historii finałów Super Bowl dogrywka.