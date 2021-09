Arnold Schwarzenegger to gwiazda kina i popkultury, znana z filmowych hitów "Terminator", "Predator", "Commando" i innych. Był także gubernatorem Kalifornii. W młodości, zanim wyjechał do Stanów Zjednoczonych robić karierę, reprezentował rodzinną Austrię na zawodach kulturystycznych. Wtedy rywalizował z Leonem Brownem.



Nie tylko on, bo kariera Leona Browna trwała aż 50 lat! To aż trudne do uwierzenia. Najpierw podnosił on ciężary, potem postawił na kulturystykę. W 2007 r. "The Brown Bomber" (taki nosił przydomek) został wprowadzony do Galerii Sław WBBG.





Arnold Schwarzenegger żegna Leona Browna

Legendę kulturystyki pożegnał sam Arnold Schwarzenegger. "Leon Brown był jednym z moich ulubionych partnerów treningowych w Gold's Gym, czyli w złotej erze kulturystyki. Był takim słodkim facetem i niewiarygodnie silnym człowiekiem. Będę za nim tęsknić. Moje myśli są z jego rodziną." - napisał.





