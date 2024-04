W maju 2023 roku Simpson zamieścił wideo w serwisie "X", w którym ujawnił, że niedawno "złapał raka" i "musiał przejść całą tę chemię". Dodał następnie: "Wygląda na to, że go pokonałem". Simpson nie określił charakteru nowotworu .

Moje zdrowie jest dobre. To znaczy, oczywiście borykam się z pewnymi problemami, ale myślę, że już prawie z nimi skończyłem

Simpson od 1967 grał w drużynie University of Southern California na pozycji running backa. Występował także w Buffalo Bills i San Francisco 49ers. W 1973 został wybrany najwartościowszym zawodnikiem ligi NFL .

Startował także w lekkoatletyce. 17 czerwca 1967 roku biegł w sztafecie 4×110 jardów (jako zawodnik University of South California).

Bohater "procesu stulecia". Ameryka była podzielona

Gdy policja znalazła na jego posesji obciążające go dowody, zdecydowała o aresztowaniu. Simpson nie chciał oddać się w ręce policji. Jego samochodową ucieczkę przed służbami transmitowano na żywo w telewizji.

"Proces stulecia" - który elektryzował USA - trwał ponad rok. Ostatecznie Simpson został uniewinniony, jednak w 1997 roku uznano jego odpowiedzialność za śmierć byłej żony i Goldmana w procesie cywilnym. Zasądzono od Simpsona odszkodowanie w wysokości 33,5 miliona dolarów dla rodzin zmarłych, przyjmując, że Simpson pozbawił ich życia. Wywołało to ogromne kontrowersje, bowiem część Amerykanów uznała, że zwyczajnie kupił sobie wolność.

We wrześniu 2007 roku były futbolista z grupą przyjaciół, z których jeden trzymał w ręku pistolet, wdarł się do pokoju hotelowego kolekcjonera pamiątek po nim i zabrał je. Simpson twierdził, że należą do niego i zostały mu skradzione. Zasądzono mu 33 lata "odsiadki", karę kilka razy skracano i łagodzono z uwagi na dobre sprawowanie i inne czynniki.