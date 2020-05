NFL. Kluby będą mogły ponownie otworzyć obiekty we wtorek

Kluby ligi futbolu amerykańskiego NFL będą mogły ponownie otworzyć obiekty we wtorek (19 maja), jeśli pozwolą na to przepisy stanowe i lokalne. Kolejny warunek to przestrzeganie wszelkich protokołów bezpieczeństwa i medycznych.

Informację wszystkim 32 drużynom przekazał komisarz NFL Roger Goodell. Muszą jednak m.in. wdrożyć zalecenia przygotowane przez ligę.



W pierwszej fazie "odmrażania" zawodnicy i trenerzy nie będą mogli wchodzić do ośrodków, aby wyrównać szanse zespołów.



Wyjątek stanowią zawodnicy, którzy są aktualnie w trakcie leczenia lub rehabilitacji. Będą mogły im towarzyszyć osoby pomagające w powrocie do gry.



Kluby muszą niezwłocznie zgłaszać przypadki pojawienia się koronawirusa lub wszelkie zmiany w przepisach lokalnych.



Według mediów, powołujących się na raport NFL, w czerwcu prawdopodobnie drużyny będą mogły zacząć trenować w małych grupach.



Nowy sezon ma się rozpocząć 10 września, a Super Bowl zaplanowano na 7 lutego 2021 roku. Oczekuje się, że na trybunach w NFL będą kibice. Tytułu będzie broniła ekipa Kansas City Chiefs.

