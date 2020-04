Nastoletni golfista sprzedaje swoje trofea na rzecz przeciwdziałania pandemii

Golfista Arjun Bhati w szczytnym celu postanowił sprzedać swoje najcenniejsze trofea. Pod młotek trafiły między innymi puchary za juniorskie mistrzostwa świata. Nastolatek chce w ten sposób wesprzeć walkę z koronawirusem.

Sportowcy na całym świecie włączają się w pomoc przeciwdziałaniu pandemii koronawirua, która sparaliżowała życie niemal na każdym kontynencie. Wciąż padają milionowe sumy i zapewnienia pomocy ze strony największych legend sportu. Niektórzy angażują się też w zakup i dystrybucję niezbędnych środków higieny osobistej do szpitali i pomagają najbiedniejszym w radzeniu sobie z tą trudną sytuacją.

Tym razem do grona, którym nie jest obojętne to, co dzieje się wokół dołączył nastoletni golfista. Arjun Bhati postanowił sprzedać swoje najcenniejsze pamiątki za osiągnięcia sportowe, a pozyskane pieniądze oddać na rzecz walki z koronawirusem.

15-latek sprzedając swoje 102 trofea, dorzucił cegiełkę do funduszu PM CARES, który z końcem marca został utworzony na rzecz zwalczania, powstrzymywania i pomocy w walce z wybuchem epidemii COVID-19. Były to między innymi statuetki za mistrzostwa świata juniorów i tytuły mistrza kraju.

"W tym momencie ważne jest, aby ratować ludzkie życie. Trofea można wygrać w przyszłości" - napisał na Twitterze nastolatek.

Łącznie udało się zebrać w przeliczeniu na złotówki ponad 23,5 tysiąca.

Bhati jest trzykrotnym mistrzem świata juniorów z 2016, 2018 i 2019 roku.