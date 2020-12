Naomi Osaka i LeBron James najlepszymi sportowcami w plebiscycie agencji AP

Tenisistka Naomi Osaka i lider koszykarskiej drużyny mistrzów NBA LeBrone James (Los Angeles Lakers) zostali uznani sportowcami 2020 roku w tradycyjnym plebiscycie amerykańskiej agencji prasowej Associated Press.

Najlepsi sportowcy roku są wybierani w głosowaniu organizowanym przez AP od 1931 r. W tegorocznej edycji uczestniczyło 35 dziennikarzy i edytorów.

Osaka, która wygrała we wrześniu US Open (po raz drugi w karierze) została wskazana 18 razy na pierwszym miejscu i w sumie uzyskała 71 pkt. Wyprzedziła najlepszą koszykarkę finałów ligi WNBA Breannę Stewart z Seattle Storm (60 pkt) i zawodniczkę futbolu amerykańskiego 21-letnią Sarah Fuller z Vanderbilt (24 pkt).



Amerykanka mająca japońskie korzenie po raz pierwszy wygrała prestiżowy plebiscyt. James został po raz czwarty nagrodzony za swoje osiągnięcia (wcześniej 2013, 2016 i 2018). Oznacza to, że jest pierwszym koszykarzem w historii z taką liczbą zwycięstw.



Dotychczas rekordzistą-koszykarzem był Michael Jordan, sześciokrotny mistrz z Chicago Bulls, który trzy razy wygrywał plebiscyt (1991-1993).



Lider mistrzów NBA i najlepszy zawodnik finałów (MVP) (obydwa tytuły uzyskał po raz czwarty w karierze) zrównał się tym samym liczbą nagród w ankiecie AP z kolarzem Lancem Armstrongiem i golfistą Tigerem Woodsem.



James został 20-krotnie wskazany na pierwszym miejscu i zgromadził 78 punktów, wyprzedzając futbolistę Kansas City Chiefs, zdobywcę MVP w meczu Super Bowl Patricka Mahomesa (71 pkt) oraz siedmiokrotnego mistrza Formuły Brytyjczyka Lewisa Hamiltona (14 pkt).



Koszykarz NBA wygrał ankietę trzeci raz z rzędu - przed rokiem był to Kwhi Leonard (Toronto Raptors/Los Angeles Clippers), a w 2018 r. James.



Tegorocznych triumfatorów nagrodzono nie tylko za postawę na sportowych arenach, ale i zaangażowanie w walkę przeciw dyskryminacji rasowej w USA.

