Koledzy z "Przeglądu Sportowego" poprosili nas o wzięcie udziału w 85. Plebiscycie na Najlepszego Sportowca Polski 2019 r. Dział sportowy Interii kolegialnie dokonał wyboru. Palmę pierwszeństwa przyznaliśmy Bartoszowi Zmarzlikowi, który o szprychę motoru wyprzedził Pawła Fajdka. Robert Lewandowski może się czuć skrzywdzony trzecim miejscem, ale takie są prawa demokracji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Najlepsi sportowcy Polski w 2019 roku wg. Interii. Wideo INTERIA.TV

"Lewy" najczęściej był umieszczany na pierwszym miejscu wśród nominowanej "dwudziestki" przez dziennikarzy sportowych Interii. Część członków naszej redakcyjnej kapituły umieściła go jednak nisko na swej liście, a jedna osoba nie uwzględniła go wcale wśród 10 najlepszych sportowców Polski 2019 r. i dlatego kapitan piłkarskiej reprezentacji znalazł się za plecami Zmarzlika i Fajdka.



Żużlowiec z Gorzowa Wielkopolskiego w brawurowy sposób wywalczył mistrzostwo świata, jako dopiero trzeci Polak, więc z pewnością miniony rok należał do niego.

Reklama

"Co dwa lata Paweł Fajdek mistrzem świata" - to hasło, po raz czwarty z rzędu, obowiązywało w Dosze. Wychowanek Zielonego Dębu Żarów wychodzi do koła skoncentrowany, zakręca młotem jak nikt inny na świecie i stawia się na podium po złoto. Jakieś to proste? Tylko z pozoru. Spróbujcie kiedyś swych sił z przyrządem ważącym ponad 7 kg, to się przekonacie. Tylko nie zróbcie sobie krzywdy.



Robert Lewandowski z reprezentacją Polski awansował na ME, z Bayernem sięgnął po tytuł mistrza Niemiec, zdobył krajowy puchar, tytuł króla strzelców i rzucił na kolana cały świat. Po raz pierwszy obywatel naszego kraju został najlepszym strzelcem planety, wyprzedzając zdobywcę szóstej Złotej Piłki - Lionela Messiego.



Czwarte miejsce wg. naszego jury przypadło mistrzowi świata w skokach narciarskich - Dawidowi Kubackiemu, który wygrał też zawody PŚ w Predazzo.

Zaledwie o dwa punkty skoczek z Nowego Targu wyprzedził nasze wspaniałe biegaczki ze sztafety 4x400 m. Iga Baumgart-Witan, Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka, Małgorzata Hołub-Kowalik, Justyna Święty-Ersetić.



Czwórka bez sternika wioślarzy: Mateusz Wilangowski, Mikołaj Burda, Marcin Brzeziński i Michał Szpakowski wywalczyła złoto 31 sierpnia, podczas MŚ w Linzu. Zarazem nasi mocni wioślarze zyskali awans na IO w Tokio, więc szóste miejsce dla nich nie powinno dziwić, tak samo jak siódme dla Piotra Liska, który nie dość, że zdobył brąz MŚ, to jeszcze ustanowił rekord Polski niewiarygodnym skokiem na 6.02 m.



Zaledwie o punkt Lisek wyprzedził biegacza Marcina Lewandowskiego, który dzięki wspaniałemu finiszowi wywalczył brąz na MŚ w Dosze.



W wielkiej dziesiątce nie mogło zabraknąć żywej legendy polskich skoków Kamila Stocha, który o punkt wyprzedził najlepszego siatkarza świata - Wilfredo Leona. Urodzony i wychowany na Kubie zawodnik 27 lipca, w starciu z Holandią, udanie zadebiutował w barwach "Biało-Czerwonych".

Największego pecha miała Natalia Maliszewska, której zaledwie punktu zabrakło do pierwszej "dziesiątki". Maliszewska zachwyciła mistrzostwem Europy i wygraniem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na 500 m.



Tymczasem rozstrzygnięcie plebiscytu "PS" nastąpi już dzisiaj.





Zdjęcie Bartosz Zmarzlik / Jarosław Pabijan / Newspix

Najlepsi sportowcy 2019 r. wg. Interii:

1. Bartosz Zmarzlik (żużel) - 97 pkt

2. Paweł Fajdek (lekkoatletyka) - 96 pkt

3. Robert Lewandowski (piłka nożna) - 85 pkt

4. Dawid Kubacki (skoki narciarskie) - 78 pkt

5. Sztafeta 4x400 m kobiet (Iga Baumgart-Witan, Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka, Małgorzata Hołub-Kowalik, Justyna Święty-Ersetić) (lekkoatletyka) - 76 pkt

6. Czwórka bez sternika mężczyzn (Mateusz Wilangowski, Mikołaj Burda, Marcin Brzeziński, Michał Szpakowski) (wioślarstwo) - 44 pkt

7. Piotr Lisek - 31 pkt

8. Marcin Lewandowski - 30

9. Kamil Stoch (skoki narciarskie) - 24

10. Wilfredo Leon (siatkówka) - 23

-----------------------------------------------------------------------

11. Natalia Maliszewska (short track) - 22

12. Joanna Fiodorow - 16

13. Mateusz Ponitka (koszykówka) - 15

14. Wojciech Nowicki - 7

15. Mateusz Rudyk - 5

16. Wioślarki (Agnieszka Kobus, Maria Springwald, Marta Wieliczko, Katarzyna Zillmann) - 5

17. Tomasz Kaczor - 1

MiBi