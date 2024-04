Ostatnie dni nie były udane dla fanów AC Milanu. Bolesna porażka w derbach doprowadziła do koronacji ich odwiecznego rywala - Inter Mediolan. Po tym meczu stało się jasne, że cykl Stefano Pioliego dobiegł końca. Dyrektorzy w Milanello nie mogą jednak w najbliższych tygodniach skupiać się wyłącznie na znalezieniu nowego trenera. Zwłaszcza po wieściach od Fabrizio Romano, który we wtorek poinformował o transferze Oliviera Giroud do Major League Soccer. “Rossoneri" wytypowali już wymarzonego następcę snajpera. Reklama

37 lat i wystarczy. Giroud opuszcza Milan i Europę

Już, gdy francuski napastnik trafiał na San Siro, pojawiały się głosy, że znajduje się “po drugiej stronie rzeki". Przez następne trzy lata weteran udowadniał jednak, że w jego przypadku wiek to tylko liczba. Gwarantował Milanowi bramki, asysty, ale i stał się jednym z liderów zespołu. Z Włoch może odejść z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Ostatecznie odegrał znaczną rolę w odzyskaniu prymatu w Serie A, sięgając wraz z zespołem po mistrzostwo w 2022 roku.

Z pewnością nie na wieści o odejściu 37-latka liczyli jednak dyrektorzy “Rossonerich". I bez tego wszystko wskazywało na to, że czeka ich niezwykle pracowite lato. Dziennikarze La Gazzetta dello Sport przekonują jednak, że klub wytypował już idealnego następcę Francuza. Pytanie brzmi: czy zdołają przekonać go przenosin do włoskiej ekstraklasy?

Milan celuje w rewelację Bundesligi

Mediolańczycy pierwotnie zabiegali o usługi Serhou Guirassy’ego już zimą. Wówczas zadecydowali jednak, że kupno nowego napastnika nie jest priorytetem. Cóż, gdyby znali przyszłość, zapewne postąpiliby inaczej. Dziś 28-latek jest już uznawany nie tylko za rewelację Bundesligi, ale i za niezwykłą okazję rynkową. Reklama

Portal Transfermarkt wycenia jego wartość na 40 milionów euro, a klauzula odstępnego w jego umowie wynosi znacznie mniej - bo około 17 milionów. Problemem w tym kontekście nie będą zatem pieniądze, a to, by przekonać snajpera do przenosin do Serie A. Wspomniane źródło podkreśla, że priorytetem dla piłkarza jest spróbowanie swoich sił w Premier League. Mało tego, dziennikarze podkreślają, że Guirassy jest skłonny zaakceptować propozycję od każdego z siedmiu najsilniejszych angielskich klubów. To nie stawia Milanu w dobrej pozycji, choć po stronie Włochów zawsze jest ogromna tradycja sportowa i niezwykła atmosfera unosząca się wokół klubu.

Guirassy rozegrał w tym sezonie już 26 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich aż 27 bramek i dwie asysty.

