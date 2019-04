MŚJ w szermierce. 13. miejsce drużyny polskich szablistek i 15. szablistów

Drużyna polskich szablistek zajęła 13. miejsce, a szablistów 15. w mistrzostwach świata kadetów i juniorów w szermierce, które odbywają się w Toruniu. Zwyciężyli Włosi i Węgierki.



Polki, które występowały w składzie: Zuzanna i Julia Cieślar, Urszula Kurzyna i Małgorzata Zawodniak w 1/16 finału pokonały wyraźnie Belgijki 45:29, ale w 1/8 uległy ekipie USA. Przegrały 39:45, choć długo nadawały ton rywalizacji na planszy w Arenie Toruń. Amerykanki ostatecznie zajęły czwarte miejsce.

Reklama

Zwyciężyły Węgierki, które w finale pokonały Niemki 45:43. Złote medalistki wystąpiły w składzie: Katinka Sugar Battai, Katinka Dorottya Berczy, Valentina Nagy i Liza Pusztai. Z brązowym medalem z Polski wyjadą szablistki z Włoch.

"Ta 'trzynastka' jest dla nas naprawdę nieszczęśliwa, bo oczekiwania były większe. Mamy jeszcze stosunkowo młodą drużynę, startujemy też za rok, więc mam nadzieję, że poprawimy ten rezultat. Miałyśmy szansę wygrać mecz o +ósemkę+ z Amerykankami. Prowadziłyśmy przez większą część rywalizacji, ale zadecydowały ostatnie kolejki. Niedosyt pozostanie, jednak z każdym kolejnym mistrzowskim startem odczuwam mniejszy stres. Jeśli widzi się światowej klasy zawodników na co dzień, to potem łatwiej z nimi walczyć" - powiedziała reprezentantka Polski juniorek w szabli Zuzanna Cieślar.

Polscy szabliści (Cezary Bialecki, Jakub Broniszewski, Karol Ledemann i Piotr Szczepanik) rozpoczęli rywalizację od wygranej z Belgami 45:42. W 1/8 finału wyraźnie lepsi byli jednak Amerykanie, którzy pokonali gospodarzy 45:31. Zawodnicy z USA zajęli trzecie miejsce. W finale Włosi pokonali Rosjan 45:39. Złoci medaliści wystąpili w Toruniu w składzie: Luca Fioretto, Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi oraz Lorenzo Roma.

Zdaniem dyrektora sportowego Polskiego Związku Szermierczego Ryszarda Sobczaka rywalizacja w kategorii 18-20 lat jest niezwykle ważnym etapem rozwoju zawodników.

"Część z nich to poważni kandydaci do występu w Tokio, bo już potrafią się pokazać w swoich seniorskich reprezentacjach. Na pewno takie mistrzostwa to przegląd różnych systemów szkolenia w poszczególnych krajach. Jest to tak samo istotne dla federacji, jak i dla poszczególnych zawodników" - ocenił Sobczak.

We wtorek zaplanowano rywalizację juniorów i juniorek we florecie.

Medaliści trzeciego dnia MŚJ w Toruniu:

szabla drużynowa juniorek:

1. Węgry

2. Niemcy

3. Włochy

...

13. Polska

szabla drużynowa juniorów:

1. Włochy

2. Rosja

3. USA

...

15. Polska

autor: Tomasz Więcławski