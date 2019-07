MŚJ i U-23 w kajakarstwie górskim. Polacy bez medalu w rywalizacji drużynowej

Polscy kajakarze górscy nie zdobyli medalu we wtorkowej rywalizacji drużynowej w mistrzostwach świata juniorów i do lat 23 w Krakowie. Najbliżej miejsca na podium byli juniorzy w C1 i zawodnicy U-23 w K1, którzy wywalczyli czwarte miejsca.

W obu wymienionych konkurencjach triumfowali Francuzi. Wtorek był pierwszym dniem tej imprezy.

Piątą lokatę zajęły polskie juniorki w C1, a złoto wywalczyły Włoszki. Na szóstym miejscu sklasyfikowano biało-czerwonych w kategorii do lat 23 w C1. W tym wypadku także najlepiej spisali się reprezentanci Italii.

Polki w zmaganiach do lat 23 w tej konkurencji zakończyły występ na ósmej pozycji. Na najwyższym stopniu podium stanęły Czeszki. Dziewiąte miejsce to z kolei wynik juniorów w rywalizacji drużynowej w K1, w której triumfowali Brytyjczycy. "Biało-Czerwone" w kat. do lat 23 w tej konkurencji były 10., a złoto wywalczyły Francuzki.

Najsłabiej spośród występujących we wtorek reprezentantów Polski wypadły juniorki w K1, które zostały sklasyfikowane na 11. pozycji. Zwyciężyły "Trójkolorowe".

Rywalizacja w Krakowie zakończy się w niedzielę.

