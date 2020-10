"Otrzymaliśmy informację z Międzynarodowej Federacji Zapaśniczej (UWW), aby do 6 listopada potwierdzić liczbę uczestników zaplanowanych na grudzień mistrzostw świata w Belgradzie" - powiedział PAP sekretarz PZZ Marek Wałachowski. Polska ekipa będzie liczyła ponad 20 osób.

Impreza, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, odbędzie się w stylu klasycznym, wolnym i zapasach kobiet w dniach 12-20 grudnia w stolicy Serbii.

United World Wrestling z powodu rozprzestrzeniającej się pandemii zrezygnowała z organizacji czempionatu globu juniorów, który miał także odbyć się w Belgradzie.

UWW ustaliła termin i miejsce mistrzostw, po otrzymaniu gotowości startu od ponad 70 procent federacji narodowych.

"W rywalizacji o medale nie planujemy startu zawodników w najlżejszych kategoriach wagowych 55 kg w gronie klasyków i 57 u wolniaków" - dodał Wałachowski.

W Belgradzie klasycy powalczą o medale w dniach 12-15 grudnia w kategoriach: 55, 60, 63 67, 72, 77, 82, 87, 97 i 130 kg. Olimpijskimi nie są: 55, 63, 72 i 82 kg.

Wolniacy (17-20 grudnia) zmierzą się w wagach: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 i 125 kg. W programie igrzysk w Tokio nie ma kategorii: 61, 70, 79 i 92 kg.

Kobiety w Belgradzie rozpoczną zawody 15, a zakończą 18 grudnia. Walczyć będą w kategoriach: 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 i 76 kg.

W stolicy Japonii nie będą rywalizować w wagach: 55, 59, 65 i 72 kg.

Klasycy pod kierunkiem trenera Włodzimierza Zawadzkiego przyjadą na zgrupowanie (19-29 października) do Poznania, po którym będę mieć tydzień przerwy w zajęciach, aby następnie wystąpić w tradycyjnym Turnieju Władysława Pytlasińskiego w Warszawie (6-8 listopada). Po nim udadzą się na zgrupowanie do Spały, które planowane jest do 21 listopada.

Wolniacy trenowani przez Jusupa Abdusałamowa wezmą udział w zawodach międzynarodowych w Kijowie (14-18 października). Potem czeka ich 10-dniowe zgrupowanie w Miliczu, a następnie udział w turnieju Wacława Ziółkowskiego w stolicy (3-6 listopada). Po nim pojadą do Milicza, by trenować tam do 21 listopada. Potem przed wyjazdem do Serbii zaliczą zgrupowanie w jednym z ośrodków COS.

Trenerowi Piotrowi Krajewskiemu zmienił się planowany harmonogram przygotowań z uwagi na pozytywne wyniki testów u kilkunastu osób kadry i sztabu szkoleniowego.

Najważniejszy start przed MŚ 2020 to zawody Poland Open w Warszawie (4-8 listopada). Szkoleniowiec przed czempionatem w Belgradzie planuje dwa zgrupowania w COS-ach kończące Bezpośrednie Przygotowanie Startowe.

Ze względu na bezpieczeństwo sportowców, turnieje Pytlasińskiego, Ziółkowskiego i Poland Open działacze PZZ planują zorganizować w hali OSiR Warszawa -Włochy przy ulicy Gładkiej 18, w niedalekiej odległości od lotniska i hotelu, aby uniknąć dodatkowych kontaktów przez uczestników zawodów.