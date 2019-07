MŚ w szermierce. Trzech szpadzistów i dwie florecistki walczą dalej

Trzech polskich szpadzistów i dwie florecistki przebrnęło eliminacje i w piątek od 1/32 finału zaczną rywalizację o medale w turniejach indywidualnych szermierczych mistrzostw świata w Budapeszcie.

Z czwórki szpadzistów w walkach grupowych najlepiej spisał się Mateusz Antkiewicz (AZS AWF Katowice), który odniósł pięć zwycięstw w sześciu pojedynkach. Nie wystarczyło to do bezpośredniego awansu do czołowej "64" i w jednej rundzie eliminacji bezpośrednich zmierzył się z Finem Topiasem Tauriainenem, wygrywając 15:12.

Najbardziej doświadczony spośród biało-czerwonych Radosław Zawrotniak (AZS AWF Kraków) wygrał cztery z sześciu starć grupowych, a w 1/64 finału pokonał innego z zawodników ekipy "Suomi" Jaakko Paavolainena 15:14.

Z kolei Mateusz Nycz (Piast Gliwice), który w grupie rozstrzygnął na swoją korzyść cztery z sześciu walk, na początek fazy pucharowej wygrał z Wenezuelczykiem Gabrielem Lugo 14:13.

W piątek w 1/32 finału 26. w światowym rankingu Zawrotniak zmierzy się ze sklasyfikowanym sześć lokat niżej Francuzem Ronanem Gustinem, 67. Antkiewicz spotka się z 77. Chińczykiem Hongjie Songiem, a 97. Nycz z 52. w klasyfikacji szpadzistów Ukraińcem Ihorem Rejzlinem.

Odpadł tylko Karol Kostka (Cracovia 1906). W grupie pokonał trzech z sześciu rywali, ale w 1/64 finału uległ Francuzowi Romainowi Cannone 2:15 i uplasował się na 124. miejscu.

Gorzej poszło florecistkom. Spośród czterech zawodniczek trenera Pawła Kantorskiego "w grze" pozostały tylko Hanna Łyczbińska i Julia Walczyk (KU AZS-UAM Poznań).

Pierwsza z nich wygrał pięć z sześciu pojedynków grupowych, a w eliminacjach bezpośrednich zwyciężyła reprezentantkę Tajlandii Sasinpat Doungpattrą 15:7. Walczyk rywalizację w grupie zamknęła z bilansem czterech wygranych i jednej porażki, a w 1/64 finału pokonała Maxine Jie Xin Wong z Singapuru 15:9.

Obie biało-czerwone w 1/32 finału trafiły na nieco wyżej notowane przeciwniczki. Zajmująca 31. pozycję w klasyfikacji florecistek Łyczbińska, 14. w MŚ 2018, powalczy z Amerykanką Jacqueline Dubrovich (26. FIE), a 34. w tym zestawieniu Walczyk z plasującą się dziewięć lokat wyżej Japonką Komaki Kikuchi, mistrzynią Azji z ubiegłego roku.

Zakończyły już udział w zawodach indywidualnych Martyna Synoradzka (AZS AWF Poznań) i Martyna Długosz (KU AZS-UAM Poznań), odpowiednio na 65. i 75. miejscu.

Synoradzka, brązowa medalistka ubiegłorocznych ME, w grupie pokonała pięć z sześciu rywalek, ale w 1/64 finału przegrała ze znacznie niżej notowaną Rumunką Marią Boldor 9:10. Długosz, ósma w niedawnych mistrzostwach kontynentu w Duesseldorfie, w grupie odniosła trzy zwycięstwa i doznała dwóch porażek, a już w fazie pucharowej wyeliminowała ją Brazylijka Ana Beatriz Bulcao, zwyciężając 15:6.

Środa będzie ostatnim dniem eliminacji indywidualnych. Na planszy zaprezentują się polskie czwórki w szabli kobiet i florecie mężczyzn.

