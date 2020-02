MŚ w klasie 49er. Przybytek i Kołodziński awansowali na dziewiąte miejsce

Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński trzeciego dnia żeglarskich mistrzostw świata w klasie 49er awansowali z dziesiątego na dziewiąte miejsce i zakwalifikowali się do wyścigów finałowych. Pozostałe trzy polskie załogi rywalizować będą w australijskim Geelong o dalsze lokaty.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cristiano Ronaldo robi brzuszki pod czujnym okiem... córeczki. Wideo INTERIA.TV

Z powodu zbyt silnego wiatru, którego prędkość dochodziła do 30 węzłów, w poniedziałek żeglarze nie zeszli na wodę, ale we wtorek i środę we wszystkich konkurencjach rozegrano po sześć wyścigów.

Reklama

W klasie 49er 78 załóg z 27 państw rywalizowało na początku w trzech flotach. Przybytek i Kołodziński (AZS AWFiS Gdańsk) zakończyli eliminacyjną fazę na dziewiątej pozycji, zajmując kolejno 11., 6., 3., 3., 4. oraz 8. miejsce. Znaleźli się w tzw. złotej flocie, która rywalizować będzie o medale.

- Rozegrano sześć z 10 wyścigów, a krótkie eliminacje premiują równe żeglowanie z przodu stawki i nie zostawiają zbyt wiele marginesu na błędy. Nam udało się równo żeglować. Na tych regatach testujemy również sprzęt, którego będziemy używać na igrzyskach, jeśli oczywiście się na nie zakwalifikujemy. Mamy nowy maszt oraz żagle i weryfikujemy prędkość na tle światowej czołówki. Wygląda to dobrze, aczkolwiek są rezerwy. Przed nami osiem finałowych startów i mamy nadzieję, że zapewnimy sobie udział w wyścigu medalowym dla 10 najlepszych załóg - skomentował Przybytek.

Poza strefą medalową w klasie 49er znalazły dwa pozostałe polskie męskie duety. 32. miejsce zajmują Dominik Buksak (AZS AWFiS) i Szymon Wierzbicki (AZS Poznań), którzy przesunęli się z 57. lokaty, a 39. (awans z 41.) debiutujący w tej imprezie Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch (YKP Gdynia).

Prowadzą broniący tytułu mistrzowie olimpijscy z 2016 roku z Rio de Janeiro Peter Burling i Blair Tuke z Nowej Zelandii, a kolejne miejsca zajmują Austriacy Benjamin Bildstein i David Hussl oraz Hiszpanie Diego Botin i Iago Lopez Marra.

Medalu nie zdobędą Aleksandra Melzacka (YKP Gdynia) i Kinga Łoboda (AZS AWFiS), które w klasie 49erFX nie zakwalifikowały się do tzw. złotej floty. W grudniowych MŚ w Auckland biało-czerwone były 12., ale w Geelong w gronie 44 duetów z 23 krajów plasują się obecnie na 34. pozycji.

Liderkami są Brytyjki Charlotte Dobson i Saskia Tidey, które wyprzedzają Hiszpanki Tamarę Echegoyen i Paulę Barcelo oraz Dunki Anne-Julie Schutt i Iben Nielsby.

Polacy nie rywalizują natomiast w katamaranach Nacra 17. Stawkę 34 mieszanych duetów z 16 państw otwierają John Gimson i Anna Burnet z Wielkiej Brytanii.

Mistrzostwa zakończą się w sobotę.

Marcin Domański