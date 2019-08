MŚ w kajakarstwie. Siedem medali Polaków

Sześć srebrnych medali i jeden brązowy to dorobek polskiej reprezentacji w mistrzostwach świata rozgrywanych w węgierskim Szegedzie. Komplet kwalifikacji olimpijskich wywalczyły kajakarki (cztery osady) i kanadyjkarze (dwie osady).

Srebrne medale wywalczyli w konkurencjach olimpijskich: Tomasz Kaczor w C1 1000 m, Marta Walczykiewicz w K1 200 m oraz dwójka Karolina Naja i Anna Puławska na 500 m, a w nieolimpisjkich dwójka Piotr Mazur, Bartosz Grabowski w K2 200 m, Justyna Iskrzycka w K1 1000 m oraz dwójka Michał Łubniewski i Arsen Śliwiński w C2 200 m.

W niedzielę po brązowy medal sięgnęła kobieca czwórka na dystansie olimpijskim (500 m) w składzie: Karolina Naja, Helena Wiśniewska, Anna Puławska, Katarzyna Kołodziejczyk.

- Cieszy mnie niezwykła powtarzalność tej osady, takiej czwórki jeszcze nie miałem, odkąd pracuję w kadrze kobiet. Od ubiegłego roku na każdych zawodach stawała na podium, ale muszę się jeszcze zastanowić, czy nie pozmieniać ustawienia w tej osadzie i Anię Puławską posadzić na drugą "dziurę" - powiedział trener kobiecej kadry Tomasz Kryk.

Szkoleniowiec nie ukrywa, że jest bardzo zadowolony z występu swoich podopiecznych. Na cztery możliwe kwalifikacje, wywalczyły trzy. Ta sztuka nie udała się jedynie Justynie Iskrzyckiej, która na dystansie 500 m wygrała finał B.

Zdjęcie Marta Walczykiewicz / AFP

- Justyna była w gazie pokazała to w eliminacjach. W półfinale zabrakło jej niewiele do awansu do finału A, w którym spokojnie mogła zająć lokaty 4-7. Ale w maju przyszłego roku powalczymy o tę kwalifikację w Racicach. Wszystkie dziewczyny były w optymalnej formie, ona przyszła dokładnie na sobotę i niedzielę. Dobrze też zrobiliśmy przyjeżdżając do Szegedu na dzień przed zawodami. Na Węgrzech jest 35 stopni i ciężko wytrzymać. W punktowej klasyfikacji olimpijskiej zajęliśmy trzecie miejsca za Białorusią i Nową Zelandią. To też pokazuje, że mamy w grupie kobiet system - podsumował Kryk.

Ogromne powody do radości miał Kaczor, dla którego wicemistrzostwo świata to największy sukces obok złotego medalu Igrzysk Europejskich. Oba te sukcesy zaliczył w tym sezonie. - Niewiele pamiętam z tego wyścigu. Byłem skupiony tylko na sobie i tylko tak odliczałem: 900 m, 800 m, 700 m. Dopiero jak wpłynąłem na metę i zobaczyłem, że jestem drugi, poryczałem się - powiedział kanadyjkarz Warty Poznań.

Polak w finale przegrał tylko z Brazylijczykiem Isaquiasem Queirozem Dos Santos, trzykrotnym medalistą igrzysk olimpijskich z Rio de Janeiro. Kwalifikację olimpijską zapewnili sobie także Michał Kudła i Mateusz Kamiński startujący w C2 1000 M, którzy zajęli szóste miejsce.

Rozczarowali z kolei kanadyjkarze startujący w czwórce na 500 m. Marcin Grzybowski, Aleksander Kitewski, Tomasz Barniak, Wiktor Głazunow wcześniej wygrali przedbieg, ale w finałowym wyścigu zgubili rytm i przypłynęli na ostatnim miejscu daleko za pozostałymi uczestnikami.

Częściowo honor kajakarzy uratowali Piotr Mazur i Bartosz Grabowski, którzy w finale na 200 m przegrali tylko z Rosjanami. Pozostałe osady w Szegedzie zaprezentowały się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Polaków zabrakło w finałach konkurencji olimpijskich i w tej chwili nie mają żadnej kwalifikacji olimpijskiej. Drugą i ostatnią szansą na zdobycie przepustki na igrzyska będą przyszłoroczne kontynentalne regaty kwalifikacyjne.

Również kanadyjkarki wracają do kraju bez kwalifikacji olimpijskiej. Dorota Borowska, brązowa medalistka mistrzostw świata sprzed roku, w obecnym sezonie plasowała się w czołówce w swojej konkurencji (C1 200 m), tymczasem w finale była dopiero szósta. Druga olimpijska osada - Sylwia Szczerbińska, Julia Walczak startująca w C2 500 m była trzecia w finale B. Podopieczne Mariusza Szałkowskiego też swojej szansy będą szukać w przyszłym roku.





Wyniki:

mężczyźni

K2 200 m

1. Rosja (Jurij Postrigaj, Aleksnader Djaczenko) 33,05

2. Polska (Piotr Mazur, Bartosz Grabowski) 33,10

3. Węgry (Mark Balaska, Levente Apagyi) 33,30

K2 1000 m

1. Niemcy (Max Hoff, Jacob Schopf) 3.20,53

2. Hiszpania (Francisco Cubelos, Inigo Pena) 3.21,79

3. Francja (Cyrille Carre, Etienne Hubert) 3.22,96

K4 500 m

1. Niemcy 1.19,26

2. Hiszpania 1.19,77

3. Słowacja 1.20,96

...

Polska (Rafał Rosolski, Martin Brzeziński, Bartosz Stabno i Przemysław Korsak) odpadli w półfinale

C1 200 m

1. Henrikas Zaustautas (Litwa) 39,36

2. Arcem Kozyr (Białoruś) 40,08

3. Zaza Nadiradze (Gruzja) 40,24

C1 1000 m

1. Isaquias Queiroz Dos Santos (Brazylia) 3.59,23

2. Tomasz Kaczor (Polska) 4.00,92

3. Adrien Bart (Francja) 4.01,55

C4 500 m

1. Rosja 1.34,69

2. Niemcy 1.35,83

3. Białoruś 1.37,14

...

9. Polska (Marcin Grzybowski, Aleksander Kitewski, Tomasz Barniak, Wiktor Głazunow) 1.50,20

kobiety

K1 500 m

1. Lisa Carrington (Nowa Zelandia) 1.55,76

2. Olga Chudzienka (Białoruś) 1.57,39

3. Danuta Kozak (Węgry) 1.58,01

...

10. (1. miejsce w finale B) Justyna Iskrzycka (Polska) 1.57,99

K4 500 m

1. Węgry 1.32,91

2. Białoruś 1.33,69

3. Polska (Karolina Naja, Helena Wiśniewska, Anna Puławska, Katarzyna Kołodziejczyk) 1.34,77

C2 200 m

1. Chiny (Wenjun Lin, Luqi Zhang) 44,69

2. Węgry (Kincso Takacs, Virag Balla) 45,16

3. Uzbekistan (Dilnoza Rachmatowa, Nilufar Zokirowa) 46,60

...

Polska (Sylwia Szczerbińska, Julia Walczak) odpadła w półfinale

C2 500 m

1. Chiny (Mengya Sun, Shixiao Xu) 2.02,81

2. Wegry (Kincso Takacs, Virag Balla) 2.04,49

3. Białoruś (Olga Klimowa, Nadzieja Makarczanka) 2.07,74

...

12. (3. miejsce w finale B) Polska (Sylwia Szczerbińska, Julia Walczak) 2.09,64. (PAP)

Marcin Pawlicki