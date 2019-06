MP w wielobojach lekkoatletycznych. Złote medale dla Sułek i Wiesiołka

Adrianna Sułek w siedmioboju i Paweł Wiesiołek w dziesięcioboju wywalczyli tytuły mistrzów Polski. Zawody rozegrano w Krakowie na stadionie Akademii Wychowania Fizycznego.

Wiesiołek zwyciężył wynikiem 8204 pkt. Poprawił swój rekord życiowy, a także wypełnił minimum gwarantujące mu start w tegorocznych lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Dausze.

Reklama

Zawodnik Warszawianki obronił mistrzowski tytuł. Wyprzedził swojego kolegę klubowego Rafała Horbowicza, który wynikiem 7549 punktów uzyskał przepustkę do startu na mistrzostwa Europy do lat 23.

Dla 20-letniej Sułek wywalczony w Krakowie tytuł jest pierwszym w karierze. Zawodniczka Zawiszy Bydgoszcz zgromadziła 6171 punktów i pobiła swój rekord życiowy. Nie była jednak do końca zadowolona, gdyż liczyła, że uda się jej uzyskać minimum na MŚ w Dausze, a to gwarantował wynik powyżej 6300 punktów. Sułek zapowiada jednak, że minimum to wypełni podczas młodzieżowych mistrzostw Europy, które w lipcu odbędą się w Szwecji.

Wyniki

Siedmiobój

1. Adrianna Sułek (CWZS Zawisza Bydgoszcz) 6 171 pkt

2. Paulina Ligarska (SKLA Sopot) 5 638

3. Patrycja Skórzewska (AZS AWF Wrocław) 5 352

Dziesięciobój

1. Paweł Wiesiołek (KS Warszawianka) 8 204

2. Rafał Horbowicz (KS Warszawianka) 7 549

3. Krzysztof Miara (AZS AWF Warszawa) 7 267

gw/ bia/