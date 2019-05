MP w szachach. Rajlich i Dragun ze złotymi medalami

Po siedmioletniej przerwie Iweta Rajlich zdobyła ósmy w karierze tytuł mistrzyni Polski w szachach. Wśród mężczyzn po raz pierwszy zwyciężył Kamil Dragun. Zawody były rozgrywane w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

38-letnia Rajlich nie poniosła ani jednej porażki, a przypieczętowała sukces wygraną w dziewiątej rundzie białymi z Klaudią Kulon. W klasyfikacji końcowej zgromadziła 7 pkt i wyprzedziła o punkt Monikę Soćko. Brązowy medal przypadł broniącej tytułu Jolancie Zawadzkiej.

Reklama

"Kwestia zwycięstwa w mistrzostwach zdecydowała się chyba w sobotę, gdy zremisowałam czarnymi z Moniką Soćko. Obie byłyśmy w niedoczasie, ja być może miałam trochę lepszą sytuację, ale zgodziłyśmy się na remis. Mąż ocenił, że dobrze zrobiłam" - powiedziała Rajlich.

W 2006 roku szachistka poślubiła amerykańskiego mistrza międzynarodowego Vasika Rajlicha. Jak przyznała, włożyła dużo pracy w przygotowania do mistrzostw i cieszy się, że dało to efekt.

"Jakie kolejne plany startowe? Teraz mam na głowie przede wszystkim przeprowadzkę z Malty do Budapesztu. Dopiero potem pomyślę o szachach" - dodała.

Rajlich w mistrzostwach kraju triumfowała w 1999, 2000, 2002 i 2005 roku pod panieńskim nazwiskiem Radziewicz, a po zmianie stanu cywilnego w 2007, 2009 i 2012. W niedzielę stanęła na najwyższym stopniu podium po raz ósmy, zrównując się pod względem liczby złotych medali z Soćko. Rekordzistką jest Krystyna Radzikowska, dziewięciokrotna mistrzyni Polski w latach 1951-1969.

Wśród mężczyzn najlepszy okazał się Dragun. 23-letni arcymistrz z Gorzowa Wielkopolskiego utrzymał przewagę pół punktu nad Kacprem Piorunem i punktu nad Bartoszem Soćko, mężem srebrnej medalistki. W niedzielę cała trójka zremisowała swoje ostatnie partie.

Dragun nigdy wcześniej nie zdobył medalu seniorskich mistrzostw Polski. Do Warszawy przyleciał bezpośrednio z USA, gdzie od dwóch lat jest stypendystą University of Texas Rio Grande Valley w Bronsville. Trenerem uczelnianej drużyny szachowej jest tam były reprezentant Polski arcymistrz Bartłomiej Macieja, a funkcję menedżera od pół roku sprawuje inny arcymistrz znad Wisły Aleksander Miśta.

Złoty medalista nie mógł brać udziału w eliminacjach do mistrzostw, ale otrzymał nominację PZSzach w nagrodę za znakomity występ na ubiegłorocznej Olimpiadzie Szachowej w Batumi, gdzie Polacy zajęli czwarte miejsce.

W Warszawie nie startowali najlepsi obecnie polscy szachiści - mistrz kraju sprzed roku Jan-Krzysztof Duda i Radosław Wojtaszek. Obaj przystąpili do turnieju Grand Prix FIDE w Moskwie. Duda odpadł w niedzielę po dogrywce z Amerykaninem Wesleyem So, a Wojtaszek sprawił dzień wcześniej dużą niespodziankę, eliminując piątego w rankingu światowym reprezentanta Azerbejdżanu Szachrija Mamedjarowa. W poniedziałek zawodnik MTS Kwidzyn przystąpi do pierwszej partii z Rosjaninem Piotrem Swidlerem

Wyniki dziewiątej rundy:

71. Mokate mistrzostwa Polski kobiet:

Katarzyna Dwilewicz (Husaria Biesiekierz) -

Karina Szczepkowska (KSz Stilon Gorzów Wlkp.) 0:1

Joanna Majdan (Wieża Pęgów) -

Alicja Śliwicka (UKS OPP Toruń) remis

Jolanta Zawadzka (KSz Polonia Wrocław) -

Anna Warakomska (Akademia Szachowa Gliwice) 1:0

Iweta Rajlich (KSz Polonia Wrocław) -

Klaudia Kulon (LKS Wrzos Międzyborów) 1:0

Anna Kubicka (SzSON Zagłębie Dąbrowa Górnicza) -

Monika Soćko (KSz Hetman GKS Katowice) 0:1

Klasyfikacja końcowa:

1. Rajlich 7,0 pkt

2. Soćko 6,0

3. Zawadzka 5,5

4. Majdan 5,0

5. Szczepkowska 5,0

6. Warakomska 4,5

7. Kubicka 3,5

8. Śliwicka 3,5

9. Dwilewicz 2,5

10. Kulon 2,5

76. Lotto mistrzostwa Polski mężczyzn:

Mateusz Bartel (KSz Polonia Wrocław) -

Kacper Piorun (KSz Stilon Gorzów Wlkp.) remis

Igor Janik (UKS Hetman Elbląg) -

Bartosz Soćko (KSz Hetman GKS Katowice) remis

Jacek Tomczak (Akademia Szachowa Gliwice) -

Szymon Gumularz (KSz Polonia Wrocław) remis

Bartłomiej Heberla (ŻTMS Baszta Żnin) -

Grzegorz Gajewski (KSz Hetman GKS Katowice) 0:1

Daniel Sadzikowski (KSz Polonia Wrocław) -

Kamil Dragun (KSz Stilon Gorzów Wlkp.) remis

Klasyfikacja końcowa:

1. Dragun 6,0

2. Piorun 5,5

3. Soćko 5,0

4. Bartel 5,0

5. Gajewski 5,0

6. Tomczak 4,5

7. Janik 4,5

8. Gumularz 4,0

9. Sadzikowski 3,5

10. Heberla 2,0

af/ krys/