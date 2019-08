MP w kajakarstwie. Trzy złota Nai, powrót Rosolskiej

Karolina Naja zdobyła trzy złote medale pierwszego dnia 82. mistrzostw Polski w kajakarstwie rozgrywanych w Poznaniu. Srebrny medal w K1 1000 m wywalczyła Beata Rosolska (d. Mikołajczyk), która wróciła do sportu po blisko dwóch latach przerwy.





W pierwszym dniu zawodnicy rywalizowali na dystansach 500 i 1000 m. W imprezie bierze udział niemal cała krajowa czołówka, łącznie z medalistami ostatnich mistrzostw świata w węgierskim Szegedzie. Wśród kobiet trzykrotnie na najwyższym stopniu podium stanęła Naja (AZS AWF Gorzów), która w finale jedynek pokonała partnerkę z dwójki Annę Puławską. Kilkadziesiąt minut później obie kajakarki wsiadły razem do łódki, ale wicemistrzynie świata musiały się jednak sporo napracować, by wygrać z osadą AZS AWF Katowice. Czwórka gorzowskiego AZS AWF z Nają, Puławską i dwoma zawodniczkami kadry młodzieżowej Julią Olszewską i Nicolą Gapską dołożyły kolejne złoto dla swojego klubu.

Wydarzeniem mistrzostw były nie trzy złote medale Nai, ale powrót jej partnerki z olimpijskiej osady (Londyn i Rio de Janeiro) - Beaty Rosolskiej (d. Mikołajczyk). Zawodniczka UKS Kopernik Bydgoszcz wznowiła karierę po urlopie macierzyńskim - siedem miesięcy temu została mamą. W finale na 1000 m była druga za Edytą Dzieniszewską-Kierklą.

- Zdawałam sobie sprawę, że nie jestem w stanie z Edytą powalczyć, musiałabym się chyba mocno "wypruć" do końca, żeby powalczyć. A ja musiałam zostawić sobie siły na 500 m, bo tam chciałam sprawdzić, gdzie jestem. Dlatego musiałam trochę jak najmniejszym kosztem dobrnąć do mety. Ja trenuje na razie tylko raz dziennie i dla mnie tyle startów jednego dnia to naprawdę duża dawka - powiedziała Rosolska.

W jedynkach na 500 m obsada była już mocniejsza, trzykrotna medalistka igrzysk olimpijskich musiała zadowolić się piątą lokatą.

Powody do zadowoleni miał mąż Beaty Rosolskiej - Rafał. Najlepszy obecnie polski kajakarz wygrał w swojej koronnej konkurencji K1 1000 m, dodał z Pawłem Florczakiem w dwójce, był też drugi z Piotrem Siemionowskim na 500 m. Jak przyznał, niełatwo się zmobilizować po tak wymagającej imprezie, jaką są mistrzostwa świata.

- Jest to jednak obowiązek wobec klubu, miasta czy województwa i trzeba się pokazać. I przy okazji zdobyć ten medal - przyznał Rosolski.

Jak zdradził kajakarz Dojlidy Białystok 10 września wyleci do Tokio na przedolimpijskie zawody testowe. Póki co, nie uzyskał jednak kwalifikacji na igrzyska.

- W Szegedzie w półfinale trochę zabrakło, żeby wejść do tej najlepszej dziewiątki. Liczyłem przynajmniej na ten finał A, gdyż na Pucharach Świata zajmowałem szóste miejsca. Niestety, mistrzostwa świata rządzą się swoimi prawami, choć trzecie miejsce w finale B nie jest jakimś złym wynikiem. Powalczę o kwalifikację w przyszłym roku. Na mistrzostwach Europy są dwa miejsca, do tego na kwalifikacjach kontynentalnych jedno - wyjaśnił.

W rywalizacji kanadyjkarzy niespodzianką było druga lokata wicemistrzów świata Michała Łubniewskiego i Arsena Śliwińskiego (AZS AWF Politechnika Opole), którzy w C2 500 m przegrali z innymi kadrowiczami załogą OKSW Olsztyn - Tomasz Barniak, Mateusz Kamiński.

W niedzielę, w ostatnim dniu zawodów rozegrane zostaną finały na 200 i 5000 tysięcy metrów.



Marcin Pawlicki

Medaliści mistrzostw Polski:

mężczyźni



K1 500



1. Martin Brzeziński (Zawisza Bydgoszcz) 1.45,325

2. Bartosz Stabno (Posnania) 1.46,675

3. Przemysław Korsak (GPower Gorzów) 1.46,815

K2 500 m



1. KKW Kraków (Paweł Kaczmarek, Jacek Piech) 1.38,465

2. Dojlidy Białystok (Rafał Rosolski, Piotr Siemionowski) 1.38,510

3. Posnania (Wojciech Tracz, Filip Weckert) 1.38,630

K4 500 m



1. Posnania (Marcin Jakubowski, Filip Weckert, Wojciech Tracz, Kamil Wyrwas) 1.26,715

2. Energetyk Poznań (Sławomir Witczak, Kacper Dratwa, Mateusz Sowa, Robert Nowakowski) 1.27,905

3. AZS AWF Poznań (Paweł Wolny, Jakub Stepun, Kamil Tomyślak, Jakub Michalski) 1.27,945

C1 500 m



1. Wiktor Głazunow (AZS AWF Gorzów) 1.57,997

2. Marcin Grzybowski (MKS Czechowice-Dziedzice) 1.59,377

3. Tomasz Nowicki (AZS AWF Poznań) 2.03,027

C2 500 m



1. OKSW Olsztyn (Tomasz Barniak, Mateusz Kamiński) 1.46,283

2. AZS AWF Politechnika Opole (Michał Łubniewski, Arsen Śliwiński) 1.47,063

3. AZS AWF Politechnika Opole (Piotr Kuleta, Mateusz Zuchora) 1.50,238

C4 500 m



1. AZS AWF Poznań (Patryk Gluza, Łukasz Nowak, Tomasz Nowicki,

Remigiusz Nowaczyk) 1.41,129

2. AZS AWF Politechnika Opole (Mateusz Borgieł, Arsen Śliwiński,

Michał Łubniewski, Grzegorz Szpynda) 1.42,749

3. AZS AWF Politechnika Opole (Piotr Kuleta, Dawid Kuleta,

Marcin Ruczyński, Mateusz Zuchora) 1.45,774

K1 1000 m



1. Rafał Rosolski (Dojlidy Białystok) 3.40,655

2. Martin Brzeziński (Zawisza Bydgoszcz) 3.43,145

3. Przemysław Korsak (GPower Gorzów) 3.44,625

K2 1000 m

1. Dojlidy Białystok (Rafał Rosolski, Paweł Florczak) 3.30,845

2. Posnania (Marcin Stabno, Filip Weckert) 3.32,545

3. Spójnia Warszawa (Patryk Świtalski, Stanisław Włodarski) 3.33.550

K4 1000 m



1. AZS AWF Poznań (Paweł Wolny, Jakub Stepun, Kamil Tomyślak, Jakub Michalski) 3.16,099

2. Posnania (Stanisław Szafraniec, Filip Nowaczyk, Marcin Stabno, Filip Weckret) 3.18,779

3. Energetyk Poznań (Sławomir Witczak, Robert Nowakowski, Kacper Dratwa, Mateusz Sowa) 3.26,374

C1 1000 m



1. Wiktor Głazunow (AZS AWF Gorzów) 4.13,600

2. Marcin Grzybowski (MKS Czechowice-Dziedzice) 4.19,215

3. Mateusz Borgieł (AZS AWF Politechnika Opole) 4.24,555

C2 1000 m



1. OKSW Olsztyn (Tomasz Barniak, Mateusz Kamiński) 3.51,172

2. AZS AWF Politechnika Opole (Piotr Kuleta, Mateusz Zuchora) 3.55,172

3. Posnania (Michał Kudła, Łukasz Witkowski) 3.55,702

C4 1000 m



1. AZS AWF Politechnika Opole (Mateusz Borgieł, Piotr Kuleta, Grzegorz Szpynda,

Mateusz Zuchora) 3.43,156

2. AZS AWF Poznań (Patryk Gluza, Łukasz Nowak, Tomasz Nowicki, Remigiusz Nowaczyk) 3.44,386

3. AZS AWF Poznań (Paweł Domiński, Gilbert Paluch, Krystian Wiśniewski, Kamil Kukuła) 4.08,871

kobiety



K1 500 m



1. Karolina Naja (AZS AWF Gorzów) 1.56,257

2. Anna Puławska (AZS AWF Gorzów) 1.58,022

3. Paulina Paszek (AZS AWF Katowice) 1.59,962

K2 500 m



1. AZS AWF Gorzów (Karolina Naja, Anna Puławska) 1.45,959

2. AZS AWF Katowice (Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek) 1.46,364

3. Zawisza Bydgoszcz (Katarzyna Kołodziejczyk, Helena Wiśniewska) 1.48,784

K4 500 m



1. AZS AWF Gorzów (Karolona Naja, Anna Puławska, Karolina Noga, Julia Olszewska) 1.38,860

2. Zawisza Bydgoszcz (Katarzyna Kołodziejczyk, Helena Wiśniewska, Nicola Gapska, Dominika Włodarczyk) 1.39,405

3. AZS AWF Politechnika Opole (Karolina Markiewicz, Martyna Leśniak, Zuzanna Wolbach, Paulina Markiewicz) 1.42,895

C1 500 m



1. Sylwia Szczerbińska (Cresovia Białystok) 2.20,886

2. Magda Stanny (Warta Poznań) 2.22,196

3. Paulina Grzelkiewicz (Warta Poznań) 2.25,391

C2 500 m



1. Warta Poznań (Magda Stanny, Paulina Grzelkiewicz) 2.13,504

2. Cresovia Białystok (Justyna Dorozińska, Sylwia Szczerbińska) 2.14,289

3. AZS AWF Poznań (Adrianna Antos, Ewelina Antos) 2.15,369

K1 1000 m



1. Edyta Dzieniszewska-Kierkla (Sparta Augustów) 4.14,163

2. Beata Rosolska (UKS Kopernik Bydgoszcz) 4.19,628

3. Anna Zagórska (OŚ AZS Politechniki Poznańskiej) 4.19,948

K2 1000 m



1. AZS AWF Katowice (Justyna Iskrzycka, Paulina Iskrzycka) 3.55,807

2. AZS AWF Politechnika Opole (Karolina Markiewicz, Paulina Markiewicz) 3.58,902

3. Olimpia Elbląg (Kinga Jankowska, Marta Witkowska) 4.01,177