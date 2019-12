Motorowodne MŚ. Trzecie miejsce Bartłomieja Marszałka

Bartłomiej Marszałek zajął w Szardży trzecie miejsce w wyścigu motorowodnej formuły 1 o Grand Prix Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To jego pierwsze podium w zawodach tego cyklu. Sezon zakończył na najwyższym w karierze piątym miejscu w klasyfikacji generalnej.

W kwalifikacjach Marszałek zajął dziewiąte miejsce, ale w wyścigu udało mu się awansować o sześć lokat.

"To świetny wynik i zasługujemy na to po tylu latach startów. To był zdecydowanie nasz czas i nasze miejsce. Jestem przekonany, że będę w stanie powtórzyć ten sukces już niebawem. Niech to będzie prezent świąteczny dla mojego taty, zespołu i mojej rodziny" - powiedział Marszałek, cytowany w komunikacie Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

W Szardży zwyciężył Szwed Jonas Andersson, a tytuł mistrza świata zdobył drugi w sobotę Amerykanin Shaun Torrente.

