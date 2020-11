Dziewięciokrotny motocyklowy mistrz świata Valentino Rossi uzyskał drugi z rzędu negatywny wynik badania na COVID-19. Włoch został dopuszczony do powrotu do rywalizacji o Grand Prix Europy w Walencji w ten weekend - poinformował jego team Yamaha.

Zakażenie koronawirusem u Rossiego po raz pierwszy stwierdzono 15 października przed wyścigiem o Grand Prix Aragonii, 10. rundzie cyklu MotoGP. Włoch wrócił do domu i tam poddał się izolacji. Był pod stałą obserwacją sztabu medycznego.

W czwartek Rossi przeszedł test, który dał pierwszy negatywny wynik, co otworzyło mu drogę do wyjazdu do Hiszpanii. W piątek rano przeszedł kolejny test, potwierdzający, że jest już zdrowy.

Wprawdzie utytułowany motocyklista musiał opuścić dwie pierwsze sesje treningowe na torze Ricardo Tormo, jednak zespół Yamaha potwierdziła, że 41-letni zawodnik weźmie udział w pozostałej weekendowej części GP Europy, począwszy od soboty.

Aby zostać dopuszczonym do startu, dwa wyniki badań wykonywanych dzień po dniu muszą być negatywne.

Po 11 rundach motocyklowych MŚ w MotoGP liderem jest Hiszpan Joan Mir (Suzuki) - 115 pkt. Rossi jest sklasyfikowany na 13. pozycji z dorobkiem 58 pkt.

