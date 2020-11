Dziewięciokrotny motocyklowy mistrz świata Włoch Valentino Rossi nadal ma pozytywny wynik badania na koronawirusa i prawdopodobnie nie wystartuje w najbliższej rundzie cyklu wyścigu o Grand Prix Europy w Walencji zaplanowanym na 8 listopada.

Zakażenie Covid-19 u Rossiego po raz pierwszy stwierdzono 15 października przed wyścigiem o Grand Prix Aragonii, 10. rundzie cyklu MotoGP. Włoch wrócił do domu w Tavullii i tam poddał się izolacji. Był pod stałą obserwacją sztabu medycznego, który kilka dni temu ujawnił, że Rossi jest już wyleczony.

Jednak kolejny test wykonany we wtorek w Hiszpanii ponownie wykrył w jego organizmie obecność Covid-19. W środę czeka go kolejny. Jeżeli będzie pozytywny, Rossi musi będzie musiał wrócić do domu i ponownie poddać się kwarantannie.

Aby został dopuszczony do startu, dwa wyniki badań wykonywanych dzień po dniu muszą być negatywne.

"Na szczęście mam jeszcze dwie szanse, żeby wrócić na właściwy tor w piątek lub sobotę. Jestem bardzo smutny, ponieważ czuję się dobrze i nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł wystartować" - powiedział Rossi.

W tej sytuacji ekipa Yamahy zdecydowała się sprowadzić do Walencji w trybie pilnym Amerykanina Garretta Gerloffa, gwiazdę serii World Superbike, który być może zastąpi Rossiego.

"To było moje marzenie, aby jeździć na motocyklu Yamaha YZR-M1 MotoGP, odkąd zacząłem ścigać się wiele lat temu. Przykro mi bardzo, że będę miał na to szanse w tak niefortunnych okolicznościach, gdy startować nie może Valentino" - przyznał Amerykanin.

Po 11 rundach motocyklowych MŚ w MotoGP liderem jest Hiszpan Joan Mir (Suzuki) - 115 pkt. Rossi jest sklasyfikowany na 13. pozycji z dorobkiem 58 pkt.

