Tegoroczne zmagania w motocyklowych mistrzostwach świata w klasie MotoGP zaczną się 19 lipca od Grand Prix Hiszpanii - poinformowali organizatorzy. Kolejnych 12 rund też ma się odbyć w Europie, a cały sezon będzie składać z maksymalnie 17 wyścigów.

"Możliwość organizacji (w późniejszym terminie) zawodów poza Europą zostanie przeanalizowana i potwierdzona przed 31 lipca" - podały Międzynarodowa Federacja Motocyklowa (FIM) i MotoGP.

Sezon ma się zakończyć najpóźniej 13 grudnia. W klasyfikacji generalnej uwzględnione zostaną wyniki marcowego GP Kataru, w ramach którego odbyły się tylko wyścigi w niższych klasach - Moto2 i Moto3. Zmagania w MotoGP, podobnie jak później osiem innych rund, odwołano z powodu pandemii.

Umieszczenie w kalendarzu kolejno samych wyścigów w Europie jest jednym z rozwiązań związanych z koronawirusem. Dodatkowo, by ograniczyć podróże zawodników i członków sztabów te same tory będą gospodarzem kilku wyścigów w krótkim odstępie czasu. Bez przypisanej daty są na razie GP: USA, Argentyny, Tajlandii i Malezji. Miałyby się one odbyć pod koniec sezonu.

Decyzja o obecności kibiców na trybunach lub ich braku będzie związana z rozwojem sytuacji zdrowotnej i decyzjami lokalnych władz.

Z powodu pandemii odwołano pierwotnie znajdujące się w kalendarzu GP: Kataru (w przypadku klasy MotoGP), Holandii, Niemiec, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Australii, Japonii i Włoch.

