​MMŚ w żeglarstwie. Tytus Butowski spadł na drugie miejsce

Tytus Butowski (AZS AWFiS Gdańsk) spadł w czwartek na drugie miejsce w młodzieżowych mistrzostwach świata w żeglarstwie. Nowym liderem w klasie Laser Radial został Australijczyk Zac Littlewood. W Gdyni w dziewięciu konkurencjach rywalizuje 409 zawodników z 66 krajów.

Po sześciu wyścigach Butowski miał nad trzecim w generalnej klasyfikacji Littlewoodem 13 punktów przewagi, ale w dwóch czwartkowych startach roztrwonił ten zapas i przed decydującą piątkową konfrontacją traci do Australijczyka, który dwa razy był drugi, jeden punkt.

- W pierwszym starcie zająłem ósme miejsce, czyli w granicach normy. Świetnie wystartowałem natomiast w drugim wyścigu, ale na jego początku dostałem żółtą kartkę i musiałem wykręcić dwa kółka. Jestem przekonany, że gdyby nie kara, spokojnie dopłynąłbym do mety w pierwszej trójce. A tak byłem ostatni i musiałem odrabiać straty. Dałem z siebie wszystko, ale wystarczyło to tylko do zajęcia 25. pozycji - zrelacjonował.

Aby zostać młodzieżowym mistrzem świata w klasie Laser Radial, w której rywalizuje 57 zawodników, w jedynym piątkowym wyścigu reprezentant AZS AWFiS Gdańsk musi wyprzedzić żeglarza z Australii o dwa miejsca.

- Przy remisie przegram, bo Littlewood ma na koncie więcej pierwszych lokat. Nie wiem jaką taktykę przyjmie jutro Australijczyk, ale nie wydaje mi się, żeby chciał mnie pilnować. Będzie zapewne na mnie zerkał, ale każdy skupi się raczej na sobie. Taki jest też mój plan na piątek - dać z siebie 1000 procent i pojechać jak najlepszy wyścig - zapewnił.

Wśród dziewcząt w tej klasie pływa 47 zawodniczek i w czwartek Julia Rogalska (Giżycka Grupa Regatowa) awansowała z 12. na 10. miejsce.

Poza Butowskim medalowe szanse zachowali jeszcze w klasie 420 Patryk Kosmalski (ChKŻ Chojnice) i Tomasz Lewandowski (OKŻ Olsztyn). Polacy plasują się co prawda w gronie 30 załóg na siódmej pozycji, ale do zajmujących trzecią lokatę Tala Sade i Noama Homriego z Izraela tracą osiem punktów. W tej samej klasie w stawce 24 duetów Amelia Linowska i Julia Chmiela (Baza Mrągowo) są 22.

W klasie RS:X w gronie 29 deskarzy Kamil Manowiecki (SKŻ Ergo Hestia Sopot) nadal jest szósty, a wśród 20 zawodniczek Karina Filip (GKŻ Gdańsk) - siódma.

Polacy plasują się na dalszych miejscach w klasie 29er. Sławomir Kapałka (YKP Gdynia) i Jakub Gołębiowski (MOS SSW Iława) zajmują wśród 28 załóg 20. lokatę, a Karolina Żurek i Agata Wilczewska (YKP Gdynia) przesunęły się z 19. na 17. miejsce (rywalizuje 25 duetów).

W klasie Nacra 15 ściga się 21 ekip, a rodzeństwo Maja i Oskar Niemira (UKS Navigo Sopot) sklasyfikowani są na 12. pozycji.

Piątek jest ostatnim dniem mistrzostw.

Marcin Domański