Młode konie na start. V Edycja Top Dressage Talent

V Sportowy Championat Koni Ujeżdżeniowych w Solcu Kujawskim to połączenie imprezy hodowlanej i sportowej, której celem jest wyłonienie najlepszych koni o perspektywie sportowej w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Konie bez podziału na kategorie. Liczy się wyłącznie potencjał sportowy

Ideą tej imprezy jest wyselekcjonowanie najlepszych koni do konkurencji ujeżdżenia, biorąc pod uwagę wyłącznie ich potencjał sportowy, niezależnie od rasy, reprezentowanej księgi, czy też płci.

Konie 3 letnie oceniane będą pod siodłem w trzech podstawowych chodach, a także w trakcie prezentacji w ręku gdzie oceniany będzie ich typ i pokrój. Wzorem naszych zachodnich sąsiadów prezentowane one będą jednocześnie na czworoboku w grupach 3-4 koni. Konie 4,5 i 6 letnie współzawodniczą według zasad przyjętych przez PZHK , i wyniki są zaliczane do kwalifikacji do MPMK.