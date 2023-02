MKOl zabrał głos w odpowiedzi na komentarz Stanisława Pozdniakowa , szefa Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, który przyznał, że "rosyjscy sportowcy muszą uczestniczyć w zawodach na tych samych warunkach co inni".

"Sankcje wobec państw i rządów Rosji oraz Białorusi nie podlegają negocjacjom. Zostały one jednogłośnie potwierdzone podczas niedawnego szczytu olimpijskiego w dniu 9 grudnia 2022 r." - stwierdził MKOl. Sankcje te obejmują m.in. niezapraszanie urzędników państwowych ani z Rosji, ani z Białorusi na międzynarodowe imprezy sportowe oraz nieorganizowanie imprez sportowych w obu krajach .

Jednakże w zeszłym tygodniu Olimpijska Rada Azji (OCA) zaoferowała rosyjskim i białoruskim sportowcom udział m.in. w igrzyskach azjatyckich, co, w związku z zakazem startów w Europie, otworzyłyby im możliwość zdobycia kwalifikacji na igrzyska w Paryżu, a MKOl rozważał "sposób" na dopuszczenie Rosjan do tych zawodów, choć pod neutralną flagą, wywołując oburzenie w Ukrainie, która wezwała z całą stanowczością, aby tak się nie stało.

MKOl. Stanisław Pozdniakow mówił o starcie Rosjan

Odpowiedział na to właśnie Pozdniakow. "Są czynione próby przez MKOl, aby dopuścić naszych sportowców do międzynarodowych zawodów. Może nawet w najbliższych igrzyskach olimpijskich, co przyjmujemy z radością" - przyznał szef Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego.