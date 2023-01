Od czasu inwazji na Ukrainę w lutym ubiegłego roku Rosja i jej sojusznik Białoruś, została wykluczona z większości sportów olimpijskich, jednak według MKOl-u "żaden sportowiec nie powinien być pozbawiony do rywalizacji z powodu paszportu". Oliwy do ognia dodało ogłoszenie Azjatyckiej Rady Olimpijskiej, która w czwartek zaoferowała rosyjskim i białoruskim sportowcom szansę na udział w igrzyskach azjatyckich. To o tyle istotne, że rywalizując tam sportowcy z tych dwóch krajów mogliby zdobyć punkty potrzebne na wyjazd do Paryża.