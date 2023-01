MKOl pokazuje prawdziwe oblicze. To szaleństwo może zabić igrzyska

W Ukrainie giną niewinni ludzie. W najlepsze trwa ludobójstwo, w którym biorą też udział rosyjscy sportowcy. Tymczasem Międzynarodowy Komitet Olimpijski stwierdził właśnie, że nie ma podstaw do zabraniania sportowcom z tego terrorystycznego kraju, a także ze wspierającej go Białorusi, udział w międzynarodowych imprezach sportowych. Szuka furtki, jaka mogłaby doprowadzić do ich powrotu na sportową scenę. To policzek dla całego świata.