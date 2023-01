Mychajło Podolak , doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego , powiedział w weekend, że MKOl promuje "przemoc, masowe mordy, zniszczenie", a w poniedziałek dodał, że obecność Rosji na igrzyskach oznaczałaby stworzenie dla tego kraju "platformy do promowania ludobójstwa".

"MKOl zdecydowanie odrzuca to i inne zniesławiające stwierdzenia. Nie mogą one służyć jako podstawa do jakiejkolwiek konstruktywnej dyskusji" - czytamy w oświadczeniu.