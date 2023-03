MKOl wezwał brytyjski rząd do szanowania "autonomii sportu" po tym, jak ten próbował nakłonić największych sponsorów ruchu olimpijskiego do lobbowania przeciwko proponowanej ścieżce udziału rosyjskich i białoruskich sportowców w przyszłorocznych igrzyskach w Paryżu. Wielka Brytania, podobnie jak wiele innych krajów, w tym Polska, nie chcą do tego dopuścić w związku z agresją na Ukrainę, która zaczęła się w lutym zeszłego roku.