MKOl wydaje kolejne dziwne oświadczenia

Tymczasem MKOl w oświadczeniu wydanym w związku z jak sam to określił "ponurą rocznicą", odnoszącą się do inwazji na Ukrainę, podkreślił, że "potwierdza swoją niezachwianą solidarność z ukraińskimi sportowcami".

"Igrzyska olimpijskie mogą jednak dać przykład światu, gdzie wszyscy szanują te same zasady i siebie nawzajem. Mogą nas zainspirować do rozwiązywania problemów poprzez budowanie mostów, prowadzących do lepszego zrozumienia między ludźmi. Mogą otworzyć drzwi do dialogu i budowania pokoju w sposób, w jaki wykluczenie i podziały tego nie robią" - stwierdzono.