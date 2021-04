MKDNiS: Spotkanie wicepremiera Piotra Glińskiego z ambasadorem Japonii w Polsce

Wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński odbył w środę zdalne spotkanie z ambasadorem Japonii w Polsce Akio Miyajimą. Tematem spotkania były sprawy wsparcia dla kultury w dobie pandemii, zbliżające się Igrzyska Olimpijskie oraz tegoroczny Konkurs Chopinowski.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrzej Person: Korea Północna nie weźmie udziału w IO w Tokio (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przypomniało, że "w 2021 r. odbędą się dwa ważne w skali globalnej wydarzenia - 32. Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio oraz XVIII Konkurs Chopinowski". "Oba na skutek pandemii zostały odroczone i nie odbyły się w pierwotnie zaplanowanych terminach w 2020 r." - napisano.

Reklama

"Mam nadzieję, że długo wyczekiwane przez wszystkich Igrzyska Olimpijskie w Tokio - przełożone z 2020 r. - pomimo trwającej pandemii zostaną bezpiecznie przeprowadzone. Jestem przekonany, że Japonia, nawet w tak trudnych czasach, doskonale zorganizuje to wielkie międzynarodowe święto sportu. Wierzę także, że będą to szczęśliwe igrzyska dla naszych polskich zawodników. Do tej pory 145 polskich sportowców zakwalifikowało się do igrzysk olimpijskich, a 52 do paraolimpiady. Liczę, że do końca procesu kwalifikacyjnego ta liczba wzrośnie" - powiedział wicepremier Gliński.

MKDNiS wskazało, że "równie wyczekiwanym i szczególnie istotnym dla polskiej kultury, ale także dla wyjątkowo ceniących twórczość Fryderyka Chopina Japończyków jest tegoroczny Konkurs Chopinowski". "Historia udziału pianistów japońskich w Konkursie Chopinowskim jest bardzo długa i sięga jeszcze lat przedwojennych. Po raz pierwszy Japończycy wzięli udział w III edycji Konkursu Chopinowskiego w 1937 roku. Do XVIII edycji Konkursu, która miała się odbyć w październiku 2020 roku, zgłosiła się rekordowa liczba - 90 japońskich pianistów" - podano.

Polskę i Japonię łączy tradycja długiej i owocnej współpracy. W 2019 roku przypadała rocznica 100-lecia nawiązania relacji dyplomatycznych pomiędzy Polską i Japonią. W tym czasie historie wzajemnych relacji naznaczyły znamienne wydarzenia. Jedno z nich to przeprowadzona przed 100 laty przez Japoński Czerwony Krzyż akcja ratunkowa polskich dzieci z terytorium ogarniętej rewolucją i wojną Rosji. Równie ważnym i chwalebnym epizodem wspólnej historii jest pomoc obywatelom polskim narodowości żydowskiej w trakcie II wojny światowej, w którą zaangażowani byli dyplomaci Tadeusz Romer i Chiune Sugihara.

Katarzyna Krzykowska