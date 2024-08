Mistrzyni olimpijska opuszcza Polskę. Już wiadomo. To drugi koniec świata

Aleksandra Mirosław powoli kończy zasłużony odpoczynek po wspaniałym występie w igrzyskach olimpijskich. Złota medalistka z Paryża we wspinaczce sportowej sposobi się już do kolejnego obozu przygotowawczego. Nie odbędzie się on jednak ani w Polsce, ani w Europie. 30-latka będzie szlifować formę na wyspie Reunion, położonej na Oceanie Indyjskim - około 700 km na wschód od wybrzeży Madagaskaru. Co ciekawe, wbrew wcześniejszym deklaracjom jeszcze w tym sezonie może ponownie przystąpić do rywalizacji.