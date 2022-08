Mistrzyni Europy za dożywotnim zakazem rywalizacji dla Rosjan

Marta Fiedina wywalczyła złoty medal w pływaniu synchronicznym w układzie dowolnym podczas mistrzostw Europy w Rzymie. Reprezentantka Ukrainy cieszyła się również z mistrzostwa drużynowego.

Po rywalizacji pływaczka zabrała głos w sprawie zakazu startu Rosjan. Chodzi o roczny zakaz dla zawodników z tego kraju, bo właśnie taką karę przewidziała Światowa Federacja Pływacka.

Na łamach portalu Tribuna.com sportsmenka stwierdziła, że Rosjanie powinni zostać zawieszeni w całej rywalizacji.

"Wierzę, że nie na rok, ale całe życie. To, co robią w naszym kraju, z naszymi ludźmi, rodzinami i dziećmi. Rok to bardzo słaba kara" - zaznaczyła Fiedina.

Niemieccy pływacy poruszeni zdjęciami z Ukrainy

Mistrzyni Europy wyznała też, że jest pozytywnie zaskoczona reakcją reprezentacji Niemiec na zdjęcia, które zobaczyli. Chodzi o fotografie z objętej wojną Ukrainy, które wywołały ogromne poruszenie w zawodniczkach z Niemiec.

"Pokazaliśmy Niemcom wiele zdjęć. Płakali i przytulali nas" - dodała pływaczka.

Fiedina przyszła na świat w Doniecku. W swoim dorobku ma między innymi dwa brązowe medale z igrzysk olimpijskich w Tokio, a także komplet medali z mistrzostw świata.