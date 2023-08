Od czwartku trwają Mistrzostwa Polski Młodych Koni. Zwierzęta startują w czterech kategoriach wiekowych - czterolatki, pięciolatki, sześciolatki i siedmiolatki. Warto nadmienić, że każdy z koni jest starannie wyselekcjonowany i sprawdzony, by mógł brać udział w tegorocznych zawodach. Same zmagania są wymagające, zarówno dla zwierząt, jak i jeźdźców. Na każdego czeka parkur składający się z dziesięciu przeszkód i jednego szeregu. Oceniane są umiejętności konia współpraca z jeźdźcem.

W piątkowym półfinale MPMK dla koni 4-letnich najlepiej spisał się Crazy Boy Greenhills , który zgarnął 8,53 punktów. Druga lokata z notą 8,33 ex aequo powędrowała do Caro i Super Joy . Natomiast wśród koni pięcioletnich najlepiej zaprezentowali się Warka i Blitz AL Z , którzy mają na koncie po 8,40 punktu. W kategorii 6-latków najlepszy czas, 73,01, osiągnęła Dalila Van Het Keizershof . Z kolei w grupie 7-latków najlepiej spisała się Vanilia Lazar , dojeżdżana przez Tomasza Miśkiewicza, czas 74,58.

Mistrzostwa Polski Młodych Koni. Wyniki z soboty

Sobota zaczęła się od finału MPMK dla koni 4-letnich. W konkursie z oceną stylu konia, z przeszkodą o wysokości 100 cm, pierwsze miejsce powędrowało do Crazy Boy Greenhills, który uzbierał 8,47 punktów, z czasem 78,58. Drugie miejsce zgodnie z oczekiwaniami powędrowało do SUPER JOY, który poprawił swój wynik punktowy z półfinału na 8,47. Trzecie miejsce z notą ex aequo 8,47 trafiło do VHS SILVERADO.