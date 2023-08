Mistrzostwa Polski Młodych Koni w Łącku. W piątek odbyły się półfinały

Tegoroczne Mistrzostwa Polski Młodych Koni rozpoczęły się w SO Łąck od skoków od przeszkody. Nie znaczy to jednak, że na tym cała rywalizacja się zakończy - w dalszej części sezonu odbędzie się wszechstronny konkurs konia wierzchowego (25-27 sierpnia, KJ Facimiech), rywalizacja w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi (25-27 sierpnia, ponownie SO Łąck), sportowe rajdy konne (22 września, Blue Arabians Przymiłowice) oraz ujeżdżanie (24 września, Chichoń Dressage Radzionków).