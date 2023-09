Mistrz świata wrócił do Włoch po groźnym wypadku. Skończyło się na strachu

Niedzielny wypadek wyglądał dramatycznie. Po nodze mistrza świata przejechał Brad Binder z RPA, a pomoc poszkodowanemu Włochowi była udzielana od razu na torze . Bagnaia został następnie odwieziony do kliniki ortopedycznej, z której napłynęły znacznie bardziej pozytywne wiadomości niż można było się spodziewać tuż po całym zdarzeniu. Wprawdzie 26-latek nie wyszedł z upadku całkowicie bez szwanku, jednak patrząc na to, jak poważnie wyglądał wypadek, i tak może mówić o dużym szczęściu .

Mistrz świata z ubiegłego sezonu został poobijany, jednak nie przeszkodziło mu to w opuszczeniu lecznicy jeszcze tego samego dnia. W niedzielę wieczorem, kilka godzin po wypadku, Bagnaia poleciał już do swojego kraju, gdzie będzie wracał do pełni sił . Niewykluczone, że w ogóle nie będzie musiał pauzować i wystąpi już w najbliższej rundzie Grand Prix.

Rywal pojechał sprawdzić stan zdrowia Włocha

W szpitalu Włocha odwiedził wspomniany Binder, który po uderzeniu w rywala wycofał się z wyścigu i od razu pojechał do lecznicy. - To najgorszy koszmar dla każdego zawodnika. Nie ma nic gorszego niż w kogoś uderzyć. Gdy przyjechałem do szpitala, to nie spodziewałem się, że Bagnaia będzie się relaksował. Okazało się, że jest w dobrym stanie - powiedział przejęty zawodnik z RPA.