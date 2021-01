Mistrz świata w szachach Carlsen zarobił najwięcej grając przez internet

Mistrz świata w szachach Magnus Carlsen był w minionym roku naznaczonym pandemią i długą przerwą w rywalizacji w różnych dyscyplinach najlepiej zarabiającym zawodnikiem grającym przez internet. Jego premie za zwycięstwa na wirtualnej platformie „Chess24” wyniosły 510 587 dolarów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szpilka o szachach: Fajna rozrywka, odskocznia od treningów (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

W czasie pandemii mecze szachowe - właśnie dzięki możliwości rywalizacji w intrenecie - przeżywają boom.

Reklama

Carlsen, lider rankingu FIDE, który pierwszą lokatę zajmuje od dziewięciu lat i sześciu miesięcy, w szachowych pojedynkach wirtualnych występuje jako "DrNykterstein".

Norweg nie może narzekać na dochody w 2020 r. Pozostali najlepsi gracze on line stracili jednak znacznie. Najlepsza pięćdziesiątka zawodników w różnych grach zarobiła łącznie 11 mln dolarów, co jest znaczącym - pięciokrotnym spadkiem, w porównaniu do 2019 r.

E-sport to dominacja młodych ludzi - średnia wieku 50 najlepiej zarabiających graczy w 2020 r. to 22,7 lat. W tym gronie jest siedmiu nastolatków.

olga/ krys/

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!



Sprawdź!