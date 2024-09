Mistrz świata usłyszał wyrok. Wszystko przez znak krzyża. Byli bezlitośni

Kosztowny znak krzyża. Mistrz świata zdyskwalifikowany. Federacja ostrzegała

Mimo to po najważniejszym wydarzeniu czterolecia o judoce i tak jest głośno. Został bowiem za swoje zachowanie zdyskwalifikowany przez Międzynarodową Federację Judo na pięć miesięcy. Poszło między innymi o... znak krzyża. - Oskarżono go o pokazanie wyraźnego znaku religijnego przy wejściu na pole gry i odmowę ukłonu przed przeciwnikiem po zakończeniu walki, co stanowi naruszenie kodeksu etycznego, oraz za zdjęcie judogi na polu gry, co stanowi naruszenie zasad sportowych i organizacyjnych - zakomunikowała federacja.