Jan Frodeno, pomimo odwołanych zawodów triathlonowych, nie ma zamiaru spoczywać na laurach. Mistrz olimpijski zamierza wystartować w Ironmanie we własnym domu. Sportowiec zachęca do włączenia się do akcji Tri@Home, z której datki zostaną przekazane na rzecz walki z koronawirusem. Uczestnicy mogą wygrać mistrzowski trening.

Triathlon wcale nie poszedł w odstawkę przez epidemię koronawirusa. Co prawda trening został znacznie utrudniony, a wszelkie zawody odwołane, ale w dobie internetu i wirtualnych możliwości treningowych, sportowa aktywność wciąż może odbywać się w grupie.

Mistrz olimpijski w triathlonie i rekordzista Ironman Hawaii zaprasza do wirtualnego wyścigu, w którym sam chce zmierzyć się z dystansem Ironmana.

Utytułowany sportowiec do pokonania ma 3,86 km w dziewięciometrowym basenie z przeciwprądem, 180,2 km na trenażerze rowerowym oraz 42,2 km na bieżni mechanicznej.

"Chodzi o pokazanie, że pomimo ograniczeń możesz wiele zrobić we własnych czterech ścianach" - powiedział Jan Frodeno.

Jego akcja Tri@Home ma wymiar charytatywny. Mistrz olimpijski zaprasza do włączenia się do rywalizacji. Dzięki pieniądzom zebranym w trakcie wyzwaniu Frodeno ma zamiar wesprzeć hiszpańską i niemiecką opiekę medyczną, która działa na pierwszej linii frontu, walcząc z epidemią koronawirusa.

Wyścig ma odbyć się w sobotę 11 kwietnia. O godzinie 8.00 wystartuje relacja na żywo na Facebooku. Wśród uczestników rozlosowany zostanie specjalny trening pod okiem mistrza do zrealizowania po zniesieniu zakazów.

Obecnie sportowcy mogą rywalizować w wielu dyscyplinach dzięki specjalnym programom i aplikacjom. Tworzenie wirtualnych wyścigów kolarskich, samochodowych, czy biegowym sprawia, że choć przez chwilę można poczuć namiastkę normalności.