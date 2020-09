Minister sportu: Staramy się docierać do wszystkich grup społecznych

- Staramy się docierać do wszystkich grup społecznych i działać na każdym poziomie kształcenia - powiedziała w czwartek we Włocławku minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk. Dodała, że pomimo epidemii polski rząd nie zmniejsza, ale zwiększa finansowanie sportu.

- Staramy się docierać do wszystkich grup społecznych, a także działać na każdym poziomie kształcenia. Rządowy program "Klub" jest dedykowany małym i średnim klubom, w których zaczyna się praca z najmłodszymi sportowcami. W tym roku przeznaczyliśmy na niego większą kwotę i w tych trudnych czasach - pandemii koronawirusa - dotarliśmy do wszystkich klubów, które poprawnie złożyły wnioski - podkreśliła szefowa resortu sportu.

Dmowska-Andrzejuk w czwartek przekazała w Kowalu w województwie kujawsko-pomorskim umowę inwestycyjną na dofinansowanie sali gimnastycznej przy SP w Grabkowie. Później spotkała się z beneficjentami programu "Klub" w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

- Moja wizyta we Włocławku pokazuje, że takie małe i średnie kluby funkcjonują. Tylko w tym mieście dofinansowanie dostało szesnaście z nich — na kwotę 180 tys. zł. W całym województwie tych klubów jest 242, a przeznaczone środki to bliski 3 mln zł. To naprawdę ogromne wsparcie, które trafia prosto z rządu. Cieszymy się, że w tym trudnym okresie całość wsparcia można przeznaczyć na wynagrodzenia trenerów, żeby chronić miejsca pracy - mówiła minister sportu.

Przyznała, że z roku na rok zainteresowanie tym programem rośnie, a w tym roku opiniowanych pozytywnie zostało w całej Polsce ok. 4900 wniosków.

- Widzę, że to wsparcie jest konieczne, bo często te środki przeznaczane są na sprzęt dla zawodników czy wyjazdy na obozy. Mimo pandemii trenerzy i osoby pracujące w sporcie mówią mi, że będą to wsparcie kierowali do swoich podopiecznych - podkreśliła minister sportu.

W spotkaniu uczestniczyły także posłanki PiS z Włocławka Anna Gembicka i Joanna Borowiak.

- Troszczymy się o to, żeby nasza młodzież mogła zadbać o swoją sylwetkę, żeby nabywała właściwych postaw w zakresie uprawiania sportu - wskazała Borowiak. Gembicka przyznała, że wie dobrze, iż środków zawsze będzie zbyt mało, ale rząd stara się wspierać i inwestować nawet w najmniejsze kluby. "Cieszę się, że coraz więcej samorządów w regionie korzysta z programu "Sportowa Polska" - dodała wiceminister funduszy i polityki regionalnej.



Tomasz Więcławski