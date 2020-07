Minister sportu Dmowska-Andrzejuk: Ponad 2,3 mld zł na rozwój infrastruktury sportowej

- Przez ostatnie cztery lata przeznaczyliśmy na rozwój infrastruktury sportowej ponad 2,3 mld zł. Blisko 6 tys. obiektów zostało zmodernizowanych lub wybudowanych na nowo - powiedziała w piątek w Łodzi minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Szefowa resortu odwiedziła województwo łódzkie, aby przekonywać jego mieszkańców, dlaczego w niedzielnych wyborach warto oddać głos na prezydenta Andrzeja Dudę. Według niej, sport i sportowcy mogą liczyć na wsparcie rządu i prezydenta Dudę. "Przez ostatnie cztery lata przeznaczyliśmy na rozwój infrastruktury sportowej ponad 2,3 mld zł. Blisko 6 tys. obiektów zostało zmodernizowanych lub wybudowanych na nowo" - powiedziała na spotkaniu z mediami.

Przyznała, iż cieszy się, że te inwestycje mogą być realizowane, bo - jak mówiła - dzięki nim będzie można osiągać coraz lepsze wyniki sportowe. Jej zdaniem gwarantem sportowego rozwoju kraju jest prezydent Andrzej Duda.

Wcześniej Dmowska-Andrzejuk, wraz z towarzyszącym jej wiceministrem funduszy i polityki regionalnej Waldemarem Budą była w podłódzkim Tuszynie, gdzie przekazała symboliczny czek na kwotę 812,1 tys. zł. Pieniądze - pochodzące z tegorocznej edycji "Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska" przeznaczone zostaną na dofinansowanie budowy zaplecza szatniowo-sanitarnego na miejskim stadionie.

Jak poinformowało Ministerstwo Sportu dzięki pierwszym rozstrzygnięciom tegorocznego programu resort wesprze jeszcze w Łódzkiem budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie (ponad 2,3 mln zł) oraz budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarnocinie (ponad 324 tys. zł).

Minister sportu towarzyszył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Również i on przekonywał mieszkańców, dlaczego warto głosować na Andrzeja Dudę. "Wspieramy kluby sportowe, wspieramy inwestycje sportowe, mówimy o projektach, które możemy realizować w przyszłości" - mówił. Przypomniał, że w Wiśniowej Górze koło Łodzi powstanie kryte boisko piłkarskie za prawie 7 mln zł, z czego blisko 3 mln zł będzie pochodzić z rządowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

"Zrobiliśmy wiele, chcemy pokazać to i prosić państwa o głos. W niedzielę rozstrzygnie się ważna rzecz - czy to wszystko, co robimy teraz będzie mogło być kontynuowane, czy też będzie wielki spór, konflikt, będzie kwestionowanie nawet dobrych rzeczy. Niestety często jest tak, że w imię walki politycznej tracą na tym rzeczy, które służą Polakom. Tego chcemy uniknąć, chcemy dalej realizować sportową Polskę również w Łodzi" - powiedział.



