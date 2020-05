- "Odmroziliśmy" polski sport praktycznie w ciągu miesiąca i bardzo się z tego cieszę - podkreśliła w wywiadzie minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk. W najbliższych dniach otwarte zostaną m.in. baseny, a także wróci możliwość organizowania współzawodnictwa do 150 osób.

Paweł Puchalski (Polska Agencja Prasowa): Wchodzi w życie kolejny etap "odmrażania" sportu. Jakie zmiany nastąpią tym razem?

Danuta Dmowska-Andrzejuk: - Czwarty etap nowej sportowej rzeczywistości to dwa terminy - 30 maja i 6 czerwca. Ten etap to generalnie odejście od wielu obostrzeń, ale o jednej najważniejszej zasadzie wciąż będziemy musieli pamiętać - o zachowaniu szczególnej ostrożności w kontakcie z innymi. Od 30 maja nie będziemy musieli zasłaniać ust i nosa w otwartej przestrzeni, jednak pod warunkiem, że możemy zachować dwa metry odstępu od innych. Dotyczy to także aktywności fizycznej na świeżym powietrzu - można spacerować, biegać czy jeździć rowerem bez obowiązku zasłaniania ust, ale należy pamiętać o dystansie społecznym. 6 czerwca z kolei zostaną otwarte m.in. baseny, kluby fitness oraz siłownie czy parki rozrywki.

Czy poluzowanie obostrzeń oznacza, że będą mogły się odbywać zawody sportowe? A jeśli tak, to czy wyłącznie na świeżym powietrzu?

- Od 30 maja będzie możliwość organizacji wszystkich wydarzeń sportowych do 150 osób, ale na razie bez udziału publiczności. Uczestnicy takich imprez, np. biegowych czy rowerowych, nie będą musieli zasłaniać ust i nosa, nie będzie także obowiązku zachowania dystansu społecznego, choć oczywiście jest to zalecane.

A sporty halowe, jak koszykówka czy siatkówka?

- W halach i w salach będą mogły odbywać się zarówno treningi, jak i współzawodnictwo sportowe. Zaznaczam, że wciąż będą obowiązywały dotychczasowe zasady bezpieczeństwa, jak m.in. dezynfekcja rąk przed i po opuszczeniu danego obiektu, dezynfekcja urządzeń i sprzętu sportowego czy 15-minutowe odstępy między poszczególnymi grupami. Zasady dotyczą także obiektów o charakterze otwartym. Będzie również możliwość organizowania turniejów szachowych czy brydżowych. We wszystkich przypadkach konieczne jest zachowanie ostrożności w kontaktach z innymi.

To już czwarty etap odmrażania polskiego sportu. Jak pani podsumuje trzy poprzednie?

- Zaczęliśmy 4 maja od obiektów o charakterze otwartym, ale wówczas to był ogromny krok ku normalności. Później przyszedł czas na otwarcie hal i sal sportowych. Biorąc pod uwagę, że 6 czerwca to data otwarcia m.in. basenów, klubów fitness oraz siłowni, możemy powiedzieć, że polski sport został "odmrożony" w ciągu miesiąca. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ sport jest ogromnie ważny dla naszego zdrowia i myślę, że w czasie pandemii odgrywa on ogromną rolę, jeśli chodzi o poprawę naszego samopoczucia.