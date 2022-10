Minister Bortniczuk zapowiada: Chcemy igrzysk olimpijskich w Polsce

Bortniczuk argumentując swoje zdanie porównuje obecną sytuację gospodarczą Polski do Hiszpanii z czasu organizacji igrzysk w Barcelonie w 1992 roku. Jego zdaniem, przy utrzymaniu obecnego stanu rozwoju PKB, za czternaście lat nasz kraj powinien być gotowy, by gościć u siebie największą sportową imprezę.

Na pewno mamy lepsze warunki niż w tamtych trudnych czasach. Początek lat 90. nam nie sprzyjał. Poziom finansowania jest zdecydowanie lepszy. Mamy więcej możliwości. To będzie się przekładać na medale [...] W 2036 igrzyska w Polsce powinny być jak najbardziej realne. Powinniśmy się wyzbyć kompleksów w tym zakresie. Na dziś jesteśmy na poziomie rozwoju gospodarczego Hiszpanii z czasów igrzysk w 1992 roku, o ile nie wyżej. Za czternaście lat, jeśli utrzymamy stan rozwoju PKB, będziemy znacznie bardziej rozwinięci niż Barcelona we wspomnianym 1992 roku. Przyjemnym obowiązkiem w kolejnych latach będzie wzięcie na siebie organizacji igrzysk olimpijskich. Kamil Bortniczuk, Minister Sportu i Turystyki, w wywiadzie dla TVP Sport

Ważnym tematem poruszonym przez ministra był także program "Sportowe Talenty", który ma objąć uczniów z klas 4-8 i pomóc w rozwoju zdolnych młodych sportowców. We wprowadzeniu tego programu dużą rolę miał były wieloboista, a obecnie trener i komentator lekkoatletyki, Sebastian Chmara.

Reklama

- To rewolucja. Z pomysłem przyszedł do mnie Sebastian Chmara. Nie wymyśliliśmy koła. Chcemy wprowadzić coś, co już dobrze działa m.in. w Słowenii. Efekty są zadowalające. Mały naród osiąga znakomite wyniki w międzynarodowej rywalizacji. To program, który spowoduje, że żadne dziecko wykazujące ponadprzeciętne predyspozycje sportowe nie zostanie pominięte przez system. Nawet jeśli chodzi do najmniejszej szkoły w najmniejszej miejscowości w kraju. Związki sportowe otrzymają wiadomość, że gdzieś na końcu Polski żyje i uczy się młoda osoba, która wyróżnia się na tle rówieśników i warto w nią inwestować. Jeśli uda się nam przekonać nauczycieli WF-u, by na poważnie podeszli do realizacji planu szkolenia, zobaczymy efekty - mówi Bortniczuk.

Kamil Bortniczuk przewiduje igrzyska olimpijskie dla Polski, a także tłumaczy rządowe programy rozwoju sportu

- Chcemy, by testy były przeprowadzane rzetelnie. Chcemy też, by wyznaczono specjalne dni, kiedy uczniowie sprawdzą się i będą rywalizować o jak najlepsze wyniki. Podstawa programowa będzie poszerzona o testy sprawnościowe. Jeśli zrobimy wokół tego wydarzenia dobrą atmosferę i pozytywną komunikację, będziemy zadowoleni, że program działa tak, jak założyliśmy. Za 10-20 lat będziemy mogli mówić, że medale najważniejszych imprez sportowych zdobywają wychowankowie tego programu - dodaje.

Drugim dużym programem, obok "Sportowych Talentów, jest rozbudowa sportowej infrastruktury przy szkołach. Bortniczuk tłumaczy, że we współpracy z rządem udało się wywalczyć 2 miliardy złotych na jego realizację, a plan zakłada powstanie 1000 nowych hal do 2024 roku.

- Chcemy zapełnić największą lukę w polskim sporcie, jaką zdiagnozowaliśmy. Dostęp do pełnowymiarowych (40x20) lub pół pełnowymiarowych (12x24) sal sportowych jest kluczem do sukcesu. Nie chcę, by lekcje WF-u były prowadzone w ciasnych i przypadkowych salkach albo na korytarzu. Chcemy dać samorządom systemową i masową możliwość budowania wymiarowych obiektów sportowych. Oby w niedalekiej przyszłości w każdej polskiej szkole był godny obiekt, gdzie można trenować i bawić się sportem - wyjaśnia.