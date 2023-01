Miliardy na stole! Wiadomo, kto pokaże IO do 2032 roku! Klamka zapadła

Amerykanie wyłożyli ponad miliard dolarów, by nabyć prawa do IO

Amerykański nadawca prawa do igrzysk posiada od kilku lat. W czerwcu 2015 r. za tytuł głównego nadawcy, w 50 krajach Europy, na lata 2018-2024, Discovery zapłaciło aż 1,3 mld dolarów. To był przełom na rynku praw telewizyjnych. Amerykanie pokonali wówczas Europejską Unię Nadawców (EBU), która posiadała prawa do IO od Melbourne w 1956 r. Wokół sprawy narosło sporo kontrowersji.

Prezydent Warner Bros. Discovery triumfuje

- W każdym biznesie kluczowa jest wizja wykraczająca poza partykularne interesy i kadencje. Dlatego z nieukrywaną dumą informuję, że TVP Sport zabezpieczyła sobie prawa do następnych pięciu Igrzysk do 2032. Poza tym mamy wielką piłkę do 2028 i lekką atletykę do 2029 r. - napisał na Twitterze Szkolnikowski.