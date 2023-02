Koneksje FIFA i UEFA z szejkami są tematem gorących dyskusji, co najmniej od przyznania im organizacji Mistrzostw Świata w Katarze , a także regularnego omijania zasad Financial Fair Play przez kluby prowadzone przez arabów. Teraz na horyzoncie pojawia się nowy temat: przejęcie Manchesteru United przez właścicieli PSG. Efektem może być odejście Messiego , Neymara i Mbappe z paryskiej drużyny.

W brytyjskich mediach co rusz pojawiają się informacje na temat potencjalnych nabywców Manchesteru United po tym, jak właściciele Joel i Avram Glazer wystawili klub na sprzedaż. Jedna z poważniejszych ofert została przesłana przez szejka Jassima bin Hamad Al Thaniego. Informacje na ten temat podało "The Mirror".

PSG i Manchester United będzie miało tego samego właściciela?

Czy Katarczycy wycofają się z PSG na rzecz Manchesteru United?

W kontekście Messiego mówi się o powrocie do FC Barcelony lub zakończeniu kariery w MLS w Interze Miami. Mbappe jest wciąż łączony z transferem do Realu Madryt. Nie milkną też plotki na temat odejścia Neymara. Wydaje się, że to wszystko może dojść to skutku, a doprowadzą do tego sami szejkowie.